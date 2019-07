Principe Carlo, come umiliò pubblicamente Lady Diana: ‘Non sei abbastanza!’

Lady Diana: grazie ad un documentario emerge la terribile affermazione che il Principe Carlo fece su di lei pubblicamente che la mandò su tutte le furie

Recentemente un documentario riguardante la famiglie Reale, ha rivelato un affermazione che fece il Principe Carlo rivolta a Lady Diana. La Principessa non la prese bene ed andò su tutte le furie.

Lo scherzo organizzato dal Principe Carlo per Lady Diana

Il matrimonio tra il Principe Carlo e la Principessa Diana, finì nel 1996. I due infatti divorziarono, ed uno dei motivi principali fu proprio la gelosia della Spencer nei confronti di Camilla Parker.

L’erede al trono infatti, sposò Diana nel 1981 ma riprese a frequentare Camilla anche durante il suo matrimonio. Il tutto viene spiegato in un documentario del 2017, intitolato: “Wallis Simpsons – Royal Stories”, nel quale viene raccontato come Carlo, grazie ad una sua battuta, abbia irrimediabilmente peggiorato le cose con Lady D.

Secondo quanto riportato il Principe ha fatto un’esclamazione sul bisogno di due donne nella sua vita in diverse occasioni. Questa affermazione fece infuriare Diana che non la prese affatto bene.

Accadde a a Brecon, in Galles, la coppia stava camminando sui lati della strada per salutare la folla che si era radunata li per loro. Fu allora che Carlo disse:

“Sono giunto alla conclusione che in realtà sarebbe stato molto più facile avere due mogli per coprire entrambi i lati della strada.

La reazione di Diana

Mentre le persone presenti si misero a ridere Diana invece, non fu per niente divertita dall’esclamazione del marito. Dopo che Carlo fece questa battuta la Principessa si sedette con la testa china senza alcuna espressione sul viso.

Carlo no si limitò a dire questa cosa una volta sola in quel contesto, anzi ha ripetuto questa battuta a una cena di stato nell’aprile della Nuova Zelanda nel 1983 e di nuovo in Corea del Sud nel novembre 1992.

Ma già nel 1992, la sua relazione con Camilla era di dominio pubblico e la sua battuta ricorrente fu considerata da molti di cattivo gusto.