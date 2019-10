Lady Diana ha avuto un destino molto strano, non solo per la sua misteriosa morte ma anche per la sua infanzia a detta di molti “terribile”: ecco cosa è emerso

Dicono tutti che con Lady Diana il mondo sia migliorato e dopo la sua morte peggiorato. Eppure in pochi sanno come sia stata difficile anche la sua infanzia: presagio di un destino oramai segnato?

La Principessa amata dal popolo

Nessuno forse si era reso conto di quanto fosse amata sino a quel tragico giorno di fine agosto, quando in tutto il mondo arriva la notizia della sua misteriosa e tragica morte.

In quel momento le persone si fermano e capiscono il grande vuoto che questo decesso lascia, non solo nei suoi figli in quel momento piccoli, ma anche per chi non la conosceva personalmente.

Come dicono molti inglesi, la Principessa ha lasciato una grande eredità fatta di amore e cura – tramandata ai suoi figli che ogni giorno portano avanti le missioni e crescono i loro figli nel nome della madre – così tanto amata e compianta.

Ma lei non ha avuto solo un destino terribile, perchè anche la sua infanzia non è stata delle migliori.

La terribile infanzia di Lady Diana

I media inglesi in più occasioni – come Express e Daily Mail – hanno fatto emergere dei dettagli terribili dell’infanzia della principessa.

Si dice infatti che i suoi genitori volessero un maschio e al momento della nascita, vedendo una femmina – sono rimasti increduli. Diana rimane per una settimana senza nome per poi optare per questo come onore ad una degli antenati della famiglia.

Un grande vuoto della sua vita è stato compiuto dalla madre, che abbandona il marito per l’amante:

“non l’ho mai perdonata”

E anche gli anni successivi non sono stati esilaranti, tanto che più volte la madre l’ha strigliata per il divorzio e la vergogna nel frequentare Dodi Al Fayed (per le sue credenze religiose).

La Principessa non è inoltre andata a scuola sino all’età di nove anni studiando con un tutor: ma la sua carriera scolastica non è stata delle migliori dovendo ripetere la maturità per ben due volte.

Insomma, una vita non felice sin dalla nascita ma tutto questo l’ha comunque portata a rimanere nel cuore di tutti, per sempre.