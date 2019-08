Lady Diana ‘Non l’ha più potuto fare’: l’intima rinuncia dopo il divorzio dal Principe Carlo

Lady Diana non ha più potuto farlo, la terribile verità dietro un’abitudine derivata dal divorzio dal Principe Carlo che ha scelto Camilla Parker

Il Principe Carlo e Lady Diana, furono sposati per 15 anni fino alla notizia del loro divorzio nel ’96. La Principessa tutt’oggi è nei cuori di molte persone e, considerata come un modello a cui ispirarsi.

La confessione di Lady Diana: ”Non posso”

La Principessa Diana è stata uno dei membri della famiglia Reale più amata di sempre. A partire dal suo matrimonio da favola con il Principe Carlo che ha fatto sognare milioni di persone, fino ad arrivare alle sue scelte di vita e la decisione di lasciarsi nel ’96.

Il divorzio dal figlio della Regina Elisabetta, ha fatto soffrire molto Diana, sopratutto per via della relazione extra coniugale del Principe con Camilla Parker Bowles, la sua attuale moglie. Il tradimento di Carlo fu uno dei motivi principali che hanno portato la coppia a lasciarsi.

Ma ad oggi, emergono altri dettagli della vita di Diana, dopo il suo divorzio con il padre di William ed Harry. Il suo divorzio ed il rapporto con Carlo condizionarono profondamente la sua vita, influenzando anche le sue scelte per quanto riguarda l’abbigliamento.

Uno stilista Australiano ha infatti rivelato, che la Spencer non volle indossare un paio di scarpe, che facevano parte della sua personale e intima collezione, proprio per via del legame con Carlo.

Il motivo della sua scelta della Principessa

La Spencer nel ‘96, dovette partecipare ad un evento di beneficenza. Per l’occasione lo stilista aveva dato a Lady D un paio di scarpe Chanel da indossare, ma lei rifiutò di farlo.

Il motivo? Il logo ”CC” le ricordava Carlo e Camilla, cosi la Principessa scelse di non indossarle proprio a causa delle iniziali che si riconducevano a due persone che l’avevano profondamente ferita.

Diana non superò mai del tutto quel dolore, fino al giorno della sua morte in un tragico incidente a Parigi.