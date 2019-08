Lady Diana ‘Non farlo ti prego’: emergono le ultime strazianti parole dette al Principe Carlo prima dell’addio

Lady Diana ha amato suo marito sino all’ultimo respiro. Quello che disse a Carlo qualche ora prima dell’addio definitivo è davvero straziante

Il principe Carlo e Lady Diana furono sposati per 15 anni, fino a che non arrivarono al divorzio nell’Agosto del ‘96. Ecco la domanda che la Spencer fece a Carlo prima di ufficializzare il loro divorzio che spezzò per sempre il loro legame e la loro famiglia che agli occhi di tutti era un sogno.

Carlo però era innamorato da sempre di Camilla, per questo restò indifferente anche alle ultime strazianti parole della Principessa prima del divorzio.

Il divorzio tra il Principe Carlo e Lady Diana

Il matrimonio tra Diana ed il Principe Carlo fece sognare milioni di persone, fino all’amara conclusione nel ’96.

A rivelare dei dettagli riguardo il primo incontro tra i due dopo la separazione, è un’esperta reale Ingrid Seward nel suo libro: “The Queen and Di: The Untold Story”.

I due si incontrarono a Kensington Palace, nel salotto che si trovava al primo piano e, una volta che anche Carlo entrò nella stanza Diana disse:

Perché è successo?

Parole che fanno intuire il sentimento ancora vivo nella Principessa. Lei lo amava ancora e con quella domanda lo esortava a non firmare, a non farlo. Il loro matrimonio, si celebrò nel 1981 e la coppia in seguito ebbe anche due figli: William ed Harry.

Tuttavia, la loro relazione non iniziò nel migliore dei modi e già da prima del matrimonio sono emersi dettagli preoccupanti. Infatti Seward, ha riportato le opinioni di alcuni amici di Carlo: molti credevano che la loro relazione sarebbe potuta essere un ”disastro assoluto”.

Le opinioni degli amici del Principe Carlo e le dichiarazioni dell’esperta Reale

L’esperta Reale, nel suo libro racconta molti dettagli interessanti riguardo il rapporto tra Carlo e Diana, ma oltre questo racconta alcuni dettagli riguardo l’ambiente intorno a loro.

Infatti ha rivelato:

C’era un intero gruppo di amici di Carlo che hanno intuito che il divorzio poteva diventare un disastro assoluto. Era come una studentessa delle superiori e lui era come un professore

Oltre questo Carlo, aveva confessato ad i suoi amici di sentirsi in uno stato di ”confusione ed ansia”, dicendo però, che si sarebbe comunque sposato perché voleva fare la cosa giusta per il suo paese.