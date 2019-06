Lady Diana, l’inaspettata accusa di Harry contro Carlo: “Perché me lo hai fatto fare?”

La morte di Lady Diana ha devastato William e Harry ancora oggi molto provati. Ora Harry accusa il padre: cosa è successo?

Lady Diana ha lasciato due splendidi figli, ora uomini, ma l’accusa di Harry contro suo padre rimbomba a Palazzo e nessuno riesce a spiegarselo.

Harry, da ribelle a padre

Il secondogenito di Carlo e Diana ha dovuto affrontare una vita alquanto particolare. Dopo la morte misteriosa della madre diventa il ragazzo più ribelle che si potesse incontrare.

In realtà la sua vita tutta festini e ragazze era solo una semplice apparenza, un po’ per provocare ma anche per farsi notare da suo padre. In realtà è sempre stato molto attento all’eredità lasciata dalla madre, soprattutto in termini di esercito e Africa.

Quando poi ha incontrato Meghan Markle in un imbarazzante appuntamento al buio, la sua vita è completamente cambiata in pochissimo tempo: prima fidanzato, poi sposo e ora padre fiero di Archie.

Ma c’è un qualcosa che ancora lo tormenta ed emerge dalle pagine dei tabloid inglesi.

L’accusa di Harry contro Carlo

Quando Diana ebbe l’incidente mortale a Parigi, Harry aveva solo 12 anni e dovette camminare dietro la bara per accompagnare la mamma al cimitero.

Una “imposizione” che lo segnò moltissimo, volendo stare solamente in camera a piangere. Un documentario sulla sua vita, poi ripreso dai media britannici, svelò che dopo il funerale Carlo portò i ragazzi in Africa – nel posto preferito di Diana.

Harry scappò via, accusando il padre nel mezzo del nulla:

“perché me lo hai fatto fare? Perché?”

In realtà, come è stato poi riportato anche dalla BBC, la decisione non fu di Carlo ma del Principe Filippo che chiese a William e suo fratello di comportarsi da Reali:

“se lo faccio io, lo fate anche voi?”

Decisione che non fu mai digerita dal fratello di Diana e tanto meno da Carlo, che avrebbe risparmiato ai figli anche quella agonia.