La Talpa, Netflix compra i diritti del reality ed il web esplode: RUMORS sul cast

I fan dell’iconico reality hanno accolto con entusiasmo la recente notizia: ecco tutti i dettagli ed i rumors più succosi del web!

Uno dei reality mai dimenticato dal pubblico televisivo anche se ha toccato solo tre stagioni sta per tornare? Così pare dalle ultime notizie, ma c’è di più: i rumors su cast e dove vederlo stanno facendo impazzire il web: ecco cosa abbiamo scoperto per voi!

La Talpa: diritti comprati da Netflix?

La notizia si è diffusa come un fulmine a ciel sereno dopo l’annuncio di Davide Maggio: Netflix avrebbe acquistato i diritti del reality La Talpa.

Il programma, tratto dal format De Mol di origine belga è andato in onda per sole tre edizioni, dal 2004 al 2008 presentato da Amanda Lear nel primo appuntamento e da Paola Perego nei successivi.

Nonostante non sia proseguito, il reality ha lasciato il segno nel cuore degli appassionati del genere che ora esultano alla notizia di poter tornare a vedere le dinamiche tra i partecipanti VIP che devono smascherare appunto l’infiltrato.

Secondo le indiscrezioni dunque la piattaforma Netflix avrebbe acquisito i diritti del format internazionale così da poter riprendere la programmazione con un budget maggiorato, come aveva auspicato anche la stessa presentatrice Paola Perego.

La Talpa: il web acclama a gran voce alcuni personaggi, ecco quali!

Per amor di cronaca bisogna dire che la piattaforma Netflix non ha ancora confermato la notizia ma sul web ormai si è scatenato un putiferio.

Su Twitter l’argomento è in tendenza ed i fan sono entusiasti di poter rivedere il format ma non solo, qualcuno si lancia in ipotesi che risultano condivise dal popolo social.

Mamma che bella la talpa …il reality più bello in assoluto — Mery (@Mary96231807) June 16, 2021

La talpa un grandissimo SI, ma deve essere ai livelli delle edizioni passate; se deve piegarsi ai livello infimi delle ultime edizioni dei reality anche no — fabiana (@floandthepugs) June 15, 2021

Uno di questi rumors riguarda una possibile concorrente: Antonella Elia, che gli autori potrebbero scegliere per le sue doti di partecipante ai reality.

Con il ritorno de La Talpa in Italia Antonella Elia avrebbe la possibilità di partecipare all’ennesimo reality noi ci crediamo e ci speriamo pic.twitter.com/jSiHwnOfGR — la rapinata ero io (@tylerbcassidy) June 15, 2021

Altro rumors riguarda proprio la conduttrice Paola Perego: potrebbe ritornare al timone del reality più amato? Lei stessa ha commentato già in passato come riporta Msn.com:

“La Talpa? Mi piacerebbe..è uno di quei programmi che secondo me ha qualcosa di contemporaneo”.

Per scoprire tutti i prossimi spoiler sul reality La Talpa continuate a seguirci, vi terremo aggiornati!

