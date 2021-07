Si è filmato mentre entrava nella camera da letto delle sue figlie e si puliva le dita contro il muro per mostrare la cenere attaccata su di esso: il drammatico racconto.

La casa della celebre star di Tik Tok è stata data alle fiamme.

L’uomo si è filmato mentre piangeva e mostrava i danni causati dal fuoco nella stanza delle sue figlie.

L’incidente è avvenuto ieri sera e l’influencer sospetta che la sua famiglia sia stata presa di mira da alcuni haters.

Nella clip, si vede Nick entrare nella camera da letto delle sue figlie, mostrando la cenere contro il muro, dopo l’incendio:

“Le mie ragazze erano in questa stanza, ma a te non importa, vero?”

Nick, il cui account The Smithy Family ha più di 2,5 milioni di follower su TikTok, ha aggiunto:

“Ho lavorato così duramente tutta la mia vita per fare la cosa giusta”.

Anche la loro auto è stata bruciata e distrutta dalle fiamme, così come l’esterno della proprietà.

La star di Tik Tok ha rivelato di essere davvero devastato, ma allo stesso tempo si ritiene fortunato dato che la sua intera famiglia è salva:

“Siamo tutti usciti di casa, i bambini stanno bene … i cani stanno bene. La casa non è OK ma i bambini sono in un posto sicuro.