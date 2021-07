TikTok cerca dipendenti: un’iniziativa per chi è in cerca di lavoro

Ecco con quale iniziativa l’app di intrattenimento ha mostrato il suo interesse nei confronti degli utenti senza occupazione.

Conosciamo tutti TikTok e sappiamo quanto le sue risorse siano incredibili. I suoi numeri sono davvero straordinari.

Gli influencer che ci lavorano guadagnano davvero moltissimi soldi. Ora anche chi non è un influencer potrà mettere da parte un bel gruzzoletto.

Ecco l’iniziativa di TikTok per chi cerca lavoro

TikTok ha lanciato una nuova iniziativa chiamata TikTok Resumes, che permette a chiunque lo desideri di candidarsi per posizioni lavorative attualmente aperte.

È anche un mezzo per le aziende per cercare possibili impiegati e valutare chi siano i migliori e i più adatti per una data e specifica posizione.

Il programma di TikTok è stato, per il momento, attivato esclusivamente negli Stati Uniti, ma non è detto che non arrivi anche qui da noi.

L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con una selezione di grandi brand che mediante TikTok potranno trovare nuovi candidati per le posizioni aperte.

Ecco in che modo guadagnare con TikTok

In base al programma, tutti i candidati che lo vorranno potranno realizzare un video che mostri le loro capacità e la loro esperienza in maniera creativa.

Dopo aver girato il video, bisognerà caricarlo aggiungendo l’hashtag #TikTokResumes all’interno della descrizione.

Fino a questo momento, moltissimi utenti e aziende hanno aderito all’iniziativa di TikTok, come WWE, Target, Chipotle e Shopify.

Tali aziende, ad esempio, accetteranno le candidature degli utenti inoltrate dal 7 al 31 luglio 2021.

Si tratta di un programma davvero rivoluzionario, che cambia anche il modo di cercare lavoro. Da oggi, il processo di candidatura e di selezione avviene attraverso i social!