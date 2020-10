La Prova del Cuoco, chef ricoverata in gravi condizioni: come sta oggi?...

Nei giorni scorsi, è giunta una drammatica notizia riguardante la nota chef: ecco come sta dopo il ricovero in gravi condizioni.

Una drammatica notizia ha colpito la ‘Prova Del Cuoco’. Una delle chef più amate del cooking show è stata ricoverata d’urgenza.

Ma come sta oggi? Ecco gli ultimi aggiornamenti su Anna Dente.

La Prova Del Cuoco, il ricovero della chef

Nei mesi scorsi, si sono fatte sempre più insistenti le voci che davano ‘La prova del cuoco’ verso la chiusura definitiva a 20 anni dalla prima messa in onda. La notizia è stata poi confermata a giugno scorso da Elisa Isoardi, al timone del cooking show per ben due anni. La notizia del pensionamento del noto programma della Rai ha gettato nello sconforto i fan più affezionati.

Di recente, si è tornato a parlare di uno dei volti più amati della trasmissione. Molti sono i personaggi del noto programma di cucina che hanno lasciato un ricordo indelebile nella mente e nel cuore di tutti i telespettatori. Tra questi, vi è sicuramente da annoverare Anna Dente ,cuoca originaria del Lazio e proprietaria della nota Osteria di San Cesario. Nei giorni scorsi la donna è stata ricoverata d’urgenza presso di l’Ini di Grottaferrata. La notizia è stata diffusa sui social dalla figlia, Angela.

L’annuncio sui social

Tramite i social, la figlia della nota chef ha dapprima smentito la notizia della presunta positività a covid-19 della madre .Successivamente ha precisato che non ha retto la morte della mamma, nonché la nonna di Angela e, il periodo passato in quarantena, non ha fatto altro che aumentare il suo malessere interiore.

Dopo cinque giorni dal ricovero nella struttura, non si conoscono ancora le reali condizioni della donna. Diversi sono i fan che hanno mostrato il loro affetto e vicinanza nei confronti della nota chef. Molti si augurano che presto possa tornare più carica che mai e riprendere in mano la sua amata attività presso la rinomata osteria.