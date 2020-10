La Prova del Cuoco, la famosa cuoca ricoverata in gravissime condizioni: “Sta lottando”

Una dolorosa notizia colpisce il cooking-show della Rai: un volto noto della trasmissione ricoverata in gravi condizioni.

E’ giunta una terribile notizia che riguarda la storica trasmissione della Rai “La Prova Del Cuoco“.

Uno delle cuoche è stata ricoverata d’urgenza: ecco cosa è successo.

La Prova Del Cuoco, Anna Dente ricoverata

La storica trasmissione della Rai ha chiuso i battenti a giugno scorso. Dopo Antonella Clerici, la conduzione de La Prova Del Cuoco è stata affidata ad Elisa Isoardi che, a piccoli passi, è riuscita a conquistare l’affetto del suo pubblico grazie alla sua simpatia e dolcezza.

Molti sono i personaggi del cooking show che hanno lasciato un ricordo indelebile nella mente e nel cuore di tutti i telespettatori. Tra questi c’è sicuramente Anna Dente, cuoca originaria del Lazio e proprietaria della nota Osteria di San Cesario. La donna è stata ricoverata in gravi condizioni presso l’Ini di Grottaferrata: ecco cosa è accaduto.

Le condizioni della nota cuoca

Stando alle ultime notizie, nei mesi scorsi Anna Dente è stata costretta a lasciare il suo lavoro da cuoca per una serie di malori. Le sue condizioni sono peggiorate in queste ore e, per questo motivo, la 73 enne è stata ricoverata in gravi condizioni presso l’Ini di Grottaferrata.

Sui social, i familiari hanno deciso di smentire le voci sulla cuoca. Dapprima si era parlato di positività al Covid, poi addirittura della sua scomparsa, ovviamente si tratta di fake news. La figlia Angelo ha fatto luce sulle sue condizioni attuali:

“Mamma ha accusato molto la morte di mia nonna Maria. Erano sempre insieme e quel lutto ha inciso sul suo morale. Una bella botta gliel’ha data anche il lockdown. Ai primi sintomi, le abbiamo chiesto di riposarsi ma lei è sempre stata iperattiva. Ora sta lottando”.

La figlia ha precisato che il suo malessere è stato causato dall’improvvisa perdita della nonna. Inoltre, il lookdown non l’ha aiutata a superare questo dolore. I fan si augurano che possa riprendersi presto.