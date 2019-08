La maledizione dei Kennedy: morta la nipote 22enne di Bob per sospetta overdose

Saoirse Kennedy Hill è morta: “probabile overdose”, era la nipote 22enne di Robert F. Kennedy

Prosegue la maledizione dei Kennedy. L’ultima “vittima” appartenente alla dinastia è la giovane Saoirse Kennedy Hill, nipote 22enne di Robert F. Kennedy. Era il 1968 quando Bob fu assassinato a Los Angeles a distanza di cinque anni dall’assassinio a Dallas del fratello, il presidente John F. Kennedy.

Nipote di Bob Kennedy trovata morta: overdose?

La 22enne Saoirse è stata trovata morta nella residenza di famiglia a Hyannis Port, nel Massachussetts. Le cause del decesso non sono ancora state rese note ma pare che si tratti di overdose.

Secondo quando riferito dal New York Times, l’allarme è stato lanciato giovedì pomeriggio ma quando i soccorritori sono giunti nella villa di famiglia, non hanno potuto fare altro che trasferirla nel più vicino ospedale dove poi ne è stata decretata la morte.

Sotto choc la famiglia della 22enne che ha affidato alcune parole ad una dichiarazione riportata dai media americani:

“I nostri cuori sono sconvolti dalla perdita della nostra amata Saoirse. La sua vita era piena di speranza, promessa e amore”.

Dalla lotta per i diritti umani alla depressione

Saoirse Kennedy Hill, figlia di Courtney Kennedy e di Paul Michael Hill era una brillante studentessa di comunicazione al Boston College. Qui aveva assunto il ruolo di vicepresidente del gruppo di studenti democratici.

La famiglia ha rivelato che da tempo la 22enne si batteva per i diritti umani e per la promozione delle donne, lavorando anche con le comunità indigene per la costruzione di scuole in Messico. Nella vita della nipote di Bob però c’era anche l’ombra della depressione, che affondò le sue radici sin dai tempi della scuola media per accompagnarla, pare, fino ai suoi ultimi giorni.

La maledizione della famiglia

Da oltre 80 anni la dinastia è colpita da una vera e propria maledizione. Con la morte della giovane per sospetta overdose la lista si allunga. La prima vittima fu Rosemary, sorella di John, lobotomizzata dal padre nel 1941 per nascondere la sua presunta disabilità mentale.

Esplosioni aeree, figli morti prematuramente, omicidi e incidenti drammatici segnarono la fine di molti altri membri della sfortunata famiglia.