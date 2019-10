Dieta del Dottor Nowzaradan: i cibi da mangiare e quelli da evitare

Dieta del Dottor Nowzaradan: La filosofia principale alla base di tale regime alimentare è quella di seguire una dieta ipocalorica ma equilibrata. Pertanto, gli alimenti ammessi con questa dieta saranno a basso contenuto di calorie e ricchi di proteine.

Dieta del Dottor Noowzaradan: i carboidrati non vengono tagliati completamente ma è importante mangiare solo cibi a basso contenuto calorico di carboidrati. L’unico gruppo alimentare completamente evitato è lo zucchero.

Il Dr. Nowzaradan sottolinea l’importanza delle proteine ​​nella dieta. Gli uomini hanno bisogno di circa 6-8 once di proteine ​​al giorno mentre le donne hanno bisogno di 4-6 once.

Le fonti proteiche possono includere carne a basso contenuto di grassi, pollame, pesce, frutti di mare, fagioli secchi, semi e noci. Tieni presente che la maggior parte delle carni che puoi acquistare sono ricche di grassi saturi, che devi evitare.

Quindi, attenersi a carne e pesce a basso contenuto di grassi. Un’altra fonte di proteine ​​sono le uova. Tuttavia, possono essere ricchi di calorie, quindi è meglio attenersi agli albumi o mangiare uova con moderazione.

Ecco i principali alimenti consentiti nella dieta del Dr. Nowzaradan:

1. Frutta e verdura

Nella dieta del Dottor Noowzaradan, queste sono importanti fonti di vitamine, fibre, minerali e altri nutrienti.

Sia gli uomini che le donne hanno bisogno di 5-9 porzioni di frutta e verdura al giorno. Una porzione di frutta è circa la metà di una tazza di frutta più piccola o un frutto per quelli più grandi.

Per le verdure, le verdure a basso contenuto di amido (verdure a foglia verde, broccoli) una porzione è di circa due tazze, mentre per le verdure a basso contenuto di amido (patate, mais) una porzione è la metà di una tazza.

Le fonti per la frutta includono mele, arance, pesche, banane, ecc.

In generale, nella dieta del Dottor Noowzaradan i frutti non sono vietati a condizione che non siano ricchi di zuccheri e calorie, come l’anguria.

Le fonti di verdure includono verdure verdi, fagioli, piselli, carote, ecc. Le verdure non sono vietate ma evitano quelle ricche di calorie e zucchero. Ad esempio, puoi mangiare patate solo con moderazione.

2. Grani e carboidrati

Queste sono un’importante fonte di fibre e sono necessarie per una dieta equilibrata.

Tuttavia, molti cereali sono ricchi di carboidrati, quindi è necessario utilizzarli con moderazione.

Gli uomini hanno bisogno di 6-7 porzioni da un’oncia di cereali al giorno, mentre le donne hanno bisogno di 5-6 porzioni da un’oncia.

Un’oncia è uguale a una porzione. Una porzione equivale a una fetta di pane e metà di una tazza di pasta e riso.

È particolarmente importante orecchio intero (almeno tre porzioni al giorno), quindi leggi attentamente le etichette.

Le fonti per i cereali includono pane e pasta, riso integrale, quinoa, amaranto e prodotti di farro.

3. Latticini

Questa è un’importante fonte di calcio. Sia gli uomini che le donne hanno bisogno di 3 tazze di latticini al giorno.

Le scelte migliori sono i latticini a basso contenuto di grassi o senza grassi.

Buone fonti di latte includono latte magro, yogurt magro, formaggio e panna acida. Puoi mangiare latticini di mucca, capra o pecora.

4. Grassi e oli

Gli uomini hanno bisogno di 9 cucchiaini di grassi e oli al giorno, mentre le donne hanno bisogno di 7 cucchiaini.

È importante che i grassi e gli oli che consumi siano salutari.

Il pesce fornisce molti di quegli oli e grassi sani. D’altra parte, assicurati di ridurre il consumo di grassi saturi presenti nella carne rossa e negli alimenti trasformati.

Gli alimenti più citati contengono già tutti i grassi e gli oli necessari per un’alimentazione sana.

Fonti di grassi e oli sani includono pesce, semi e noci. Se vuoi usare oli, assicurati di farlo con moderazione e usa solo oli vegetali, come olio d’oliva, olio di arachidi o olio di cartamo.

5. Sale

Sia gli uomini che le donne hanno bisogno di fecce di 2300 mg di sale al giorno. Questo non è molto, quindi è necessario monitorare l’assunzione di sale.

Un pizzico di sale include circa 155 mg di sodio, quindi assicurati di prestare attenzione a quello.

E voi, potreste seguire la dieta del Dottor Nowzaradan?