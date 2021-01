La Befana vien di notte, il 5 gennaio in 1’Tv: Paola Cortellesi nel fantasy tutto italiano

Va in onda stasera in prima tv assoluta su Rai 1 il film fantasy dedicato alla Befana: divertimento e sogni per tutta la famiglia.

Un cast d’eccezione tra cui Paola Cortellesi e Stefano Fresi per un film del 2018 che farà sognare i bambini ma anche i più grandicelli!

Ecco la trama ed il cast al completo di “La Befana vien di notte”.

La Befana vien di notte, anticipazioni

Sarà una serata all’insegna della fantasia quella di Rai 1 con una proposta per tutta la famiglia con il film La Befana vien di notte.

La pellicola, del 2018 è stata diretta da Michele Soavi con la sceneggiatura di Nicola Guaglianone e sarà trasmessa in prima visione assoluta proprio la sera prima dell’Epifania, martedì 5 gennaio 2020.

Il film è una commedia fantasy che racconta di una maestra elementare all’apparenza normale. La maestra Paola però nasconde un segreto impensabile: la notte assume le sembianze della mitica Befana.

La trama si sviluppa attorno al rapimento della Befana proprio prima dell’Epifania. A farla rapire un produttore di giocattoli che vuole vendicarsi di quanto accaduto quando era solo un bambino.

Verranno coinvolti anche gli alunni della maestra che, superata la sorpresa di sapere che la loro insegnante è la Befana, dovranno cercare di liberarla in tempo.

Riusciranno i sei ragazzi a salvare la Befana dal perfido Mr Johnny o tanti bimbi resteranno delusi?

Il cast completo: Paola Cortellesi fa centro di nuovo

L’attesissimo film fantasy è una produzione tutta italiana con una splendida Paola Cortellesi nel ruolo della maestra/Befana.

La sua innata comicità mista ad una recitazione impeccabile daranno vita ad un personaggio come sempre pieno di sfaccettature e che terrà alto il tono della

commedia per tutto il tempo.

Accanto a lei in un cast d’eccezione anche Stefano Fresi nel ruolo di Mr Johnny, Fausto Maria Sciarappa, Giuseppe Calcagno e Giovanni Lo Piccolo. Tra i giovanissimi attori anche Cloe Romagnoli, Diego Delpiano e Odette Adado.

Il film è prodotto dalla Lucky Red, Morena films e Rai Cinema

Per goderci questa favola fantasy italiana allora non resta che sintonizzarsi su Rai 1 stasera alle 21.25 o in streaming su RaiPlay per vederlo