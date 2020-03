La banana nella scollatura, Anna Tatangelo da censura sui social: le stories bollenti infiammano il web

Anna Tatangelo incanta i suoi fan durante una diretta su Instagram: la scollatura è davvero profonda, il web si infiamma

La sua voce ha emozionato milioni di fan in tutto il Paese. Anna Tatangelo, oltre aver un grande talento, è una delle donne più desiderare del Bel Paese. L’artista, originaria di Sora, è molto attiva sui social e in questa situazione davvero seria per l’Italia ha deciso di fare una diretta per dimostrare la sua vicinanza ai fan. Subito dopo la diretta, ha condiviso una serie di stories in cui si mostra con una profonda scollatura che mette in mostra le sue forme sinuose.

Anna Tatangelo, la diretta su Instagram

Ieri pomeriggio, l’ex compagna di Gigi D’Alessio ha avviato una diretta su Instagram per dimostrare la sua vicinanza ai fan in questo momento difficile per il nostro Paese. Anna Tatangelo, infatti, ha risposto ad alcune domande dei fan insieme a suo fratello e ha spiegato qual è la sua giornata tipo: tra allenamento, scuola del piccolo Andrea e cucina.

Successivamente, la cantante ha cantato alcuni dei suoi più celebri brani come ‘Doppiamente fragili‘, con il quale ha vinto il il Festival di Sanremo (sezione giovani nel 2006), La Ragazza di Periferia, Quando due si lasciano. Infine, un classico della canzone italiana ‘ E penso a te’.

Successivamente, l’artista ha condiviso una serie di stories su Instagram in cui si diverte insieme a suo fratello Maurizio ma c’è un dettaglio che ha catturato l’attenzione dei suoi ammiratori.

La profonda scollatura incanta i fan

In questo periodo difficile per il nostro Paese, molti dei volti del mondo dello spettacolo utilizzano i social in modo straordinario. C’è chi condivide i propri segreti in cucina, di make-up e il work-out per affrontare al meglio la quarantena. Anna Tatangelo, invece, ha chiacchierato con alcuni dei suoi fan e ha emozionato tutti con la sua bellissima voce.

Mentre scherzavo con suo fratello Maurizio, quest’ultimo ha preso una banana. Il siparietto tra i due ha divertito tutti. Ad ogni modo, a catturare l’attenzione dei fan, è anche la profonda scollatura dell’artista che mostra le sue forme sinuose.