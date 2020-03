Anna Tatangelo, il top strizza il davanzale che fuoriesce. Lo scatto che infiamma i fan

Anna Tatangelo, l’allenamento a casa è bollente: il topa aderente mette in mostra il suo seno esplosivo, il web si infiamma.

A causa dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, molti personaggi del mondo dello spettacolo hanno deciso di condividere suoi social il loro work out giornaliero per mantenersi in forma. Anche Anna Tatangelo ha condiviso una stories su Instagram in cui si mostra con il suo look da ginnastica che ha infiammato il web.

Anna Tatangelo, addio a Gigi D’Alessio

In questi giorni, sulle pagine di gossip si legge della fine della storia d’amore tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Dopo anni dalla loro unione, la coppia ha deciso di dirsi addio e di voltare pagina. La notizia della loro rottura è stata diffusa sui social dall’artista:

“Gigi ed io non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi.”

E poi ha aggiunto:

“Le nostre strade si dividono ma sono sicura che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. È per lui che spero che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata”.

La cantante, originaria di Sora, è molto attiva sui social dove non perde mai l’occasione di stupire i suoi followers. Ed è riuscita anche poche ore fa.

L’allenamento a casa è bollente

L’ex compagna del cantante napoletano ha condiviso su Instagram una stories che ha mandato in tilt il web. Per quale motivo? Anna Tatangelo si riprende, molto probabilmente, dopo un intenso allenamelo.

Tuttavia, quel che ha catturato l’attenzione dei followers è la tenuta da ginnastica che ha lasciato i fan senza parole. La cantante indossa un micro top che mette ben in evidenza il suo seno prosperoso, fan in delirio.