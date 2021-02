L’allieva 4 sarà girata: la quarta stagione della popolare serie della Rai vedrà, però, nuovi attori al posto di Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi.

Grandi notizie per i fan che aspettavano l’arrivo de L’allieva 4. La quarta stagione della popolare serie Rai sarà realizzata.

Ad ogni buona notizia se ne affianca sempre una cattiva: ci saranno dei cambiamenti sostanziali nel cast.

Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale – che sono stati i protagonisti di questa fiction – non ricopriranno più i rispettivi ruoli.

Gli attori, infatti, saranno sostituiti da altri validi colleghi. Curiosi di scoprirne di più? Non vi resta che continuare a leggere questo articolo.

L’allieva 4: la stagione sarà realizzata

La quarta stagione de L’allieva sarà realizzata. L’allieva 4 è stata, infatti, una delle serie Rai più apprezzate degli ultimi anni, pertanto i telespettatori si aspettavano di vederne il seguito.

Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, però, non faranno parte del cast di questa nuova stagione.

Gli attori che interpretavano, rispettivamente, Alice Allevi e Marco Conforti, sono impegnati in altri progetti, pertanto è naturale che lascino il proprio posto a nuovi colleghi.

Come ricorderete, Lino Guanciale è impegnato in Il Commissario Ricciardi, serie ambientata in epoca fascista a Napoli.

Lo rivedremo, inoltre, anche in un altro prodotto televisivo, intitolato I Sopravvissuti.

Chi sostituirà Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale?

Visto che non ci saranno Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale all’interno della fiction, i telespettatori già si chiedono come proseguirà la storia.

La domanda è pertinente, visto che – per tre stagioni – si è assistiti alle vicissitudini sentimentali e professionali di Alice e Marco.

Nuovo cast per L’allieva 4:

Chi sostituirà i due attori? Tra le attrici che potrebbero sostituire la Mastronardi, troviamo Pilar Fogliati, Valentina Bellè e Aurora Riffino.

Per quel che concerne Guanciale, non sono stati fatti ancora nomi sui suoi possibili sostituti sul set, pertanto bisogna ancora attendere notizie ufficiali.