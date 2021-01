Il Commissario Ricciardi: trama e cast della fiction con Lino Guanciale

Ecco tutto quello che sappiamo su Il Commissario Ricciardi, la nuova fiction di Rai 1 con protagonista Lino Guanciale.

Da lunedì, 25 gennaio 2021, su Rai 1, andrà in onda in prima serata la nuova fiction dal titolo Il Commissario Ricciardi.

La produzione ha assegnato il ruolo da protagonista all’amatissimo Lino Guanciale, a cui il pubblico è già affezionato per L’Allieva.

Ecco tutte le novità relative a questa nuova e attesissima fiction con l’amatissimo attore italiano!

Anticipazioni Il Commissario Ricciardi: la trama della nuova fiction

Il Commissario Ricciardi è la nuova fiction di Rai 1, tratta da una serie di romanzi, opera della penna dello scrittore napoletano Maurizio de Giovanni.

La fiction racconterà le vicissitudini di un ispettore di polizia e l’ambientazione è quella dell’Italia fascista degli anni ’30.

L’ispettore ha 30 anni e nasconde un inquietante segreto. Riesce a vedere le anime delle persone che hanno avuto una morte violenta.

La sua abilità è riconducibile a una maledizione ereditata dalla linea di successione materna.

Dopo anni di vita trascorsi in maniera dedita al lavoro, l’uomo farà un incontro con due donne molto diverse tra loro, che lo stravolgeranno.

Anticipazioni Il Commissario Ricciardi: il cast dell’attesissima fiction

Oltre a Lino Guanciale, nel cast sono presenti Antonio Milo, Enrico Ianniello, Mario Pirrello, Peppe Servillo;

e ancora Fabrizia Sacchi, Nunzia Schiano, Marco Palvetti, Adriano Falivene, Massimo De Matteo e Susy Del Giudice;

e infine Maria Vera Ratti e Serena Iansiti, che impersoneranno rispettivamente i personaggi di Enrica e di Livia.

Enrica ricoprirà il ruolo della donna pacifica, in grado di assicuragli la serenità familiare; Livia, invece, molto sensuale e imprevedibile, attrarrà sempre di più il commissario.

Per scoprire cosa accadrà nella nuova fiction con Lino Guanciale, non rimane che attendere la messa in onda della prima puntata.

L’appuntamento è, quindi, per lunedì, 25 gennaio 2021, in prima serata su Rai 1.