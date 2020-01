Kobe Bryant, svelato l’accordo con la moglie Vanessa: corpi recuperati dal luogo dell’impatto

Mentre il mondo è in lutto per la perdita di Kobe Bryant e le altre otto persone, viene svelato l’accordo tra il campione e la moglie Vanessa. Intanto i corpi sono stati recuperati

Mentre tutto il mondo non si capacita ancora di questa tragedia che ha colpito Kobe Bryant e le altre otto persone a bordo, i corpi sono stati recuperati. Ma c’è un accordo segreto tra la moglie Vanessa e la vittima.

Il recupero dei corpi in California

L’incidente che ha portato alla morte di nove persone è avvenuto in una zona molto difficile da raggiungere. Le squadre specializzate sono riuscite a compiere la loro operazione solo dopo 24 ore dall’impatto e a seguito del ritrovamento del primi tre corpi:

“la ricerca è continuata per gli altri sei occupanti dell’elicottero. Poco dopo i loro corpi sono stati localizzati e rimossi”

L’ufficio del Coroner ha confermato quanto sopra in una nota, evidenziando di aver trasportato i corpi di tutte le vittime al Centro di Scienze forensi del dipartimento. Sarà lo staff del medico legale Jonathan Lucas a procedere con gli esami e le autopsie.

L’accordo tra Kobe e Vanessa

Oltre alla gravità e alla profonda tristezza per questa situazione, ora spunta un accordo tra il campione e la moglie Vanessa. Secondo una fonte vicina alla famiglia e come riportato da SportMediaset, il campione e la moglie hanno stretto un patto che hanno sempre rispettato.

Kobe era abituato a viaggi continui ma era anche ben consapevole di tutti i pericoli alla quale potesse andare incontro. People svela che:

“lui e la moglie vanessa avevano un accordo: non avrebbero mai volato insieme nello stesso elicottero”

Questo per fare in modo che le figlie non restassero da sole in caso di incidente: quasi un triste presagio di quanto accaduto nella realtà di domenica.

Kobe inoltre volava solo e sempre con lo stesso pilota di fiducia, morto anche lui durante l’impatto.