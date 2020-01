Kobe Bryant, chi sono le nove vittime del terribile schianto: tra famiglie e amici

Insieme alla leggenda della Nba Kobe Bryant, sono morte altre otto persone: ecco chi erano e perché si trovavano con lui su quell’elicottero

Nove vittime in totale che sono morte durante il terribile schianto che ha portato via la vita alla stella del basket Kobe Bryant. Ecco chi erano.

Chi erano le nove vittime dell’elicottero schiantato in California

Le autorità locali hanno confermato l’identità delle persone che si trovavano a bordo dell’elicottero che si è schiantato in California.

Ancora in corso le indagini per capire cosa sia accaduto dopo il decollo, in quei tragici momenti. Molti testimoni affermano infatti di aver udito un rumore sinistro provenire dal motore, mentre l’ipotesi più certa e affermata è quella legata al maltempo.

Quella mattina le colline di Los Angeles erano avvolte da una fitta nebbia e sembra proprio che il pilota abbia effettuato alcune manovre per evitarla e per andare oltre la coltre di nuvole, che rendevano impossibile la visuale. Potrebbe quindi aver perso l’orientamento e aver perso il controllo del mezzo.

Il luogo dello schianto, come evindenziato da alcuni media locali, si trova su una collina dal terreno particolare: questo sta rendendo il recupero dei corpi molto difficoltoso.

Corpi che hanno un nome e cognome, infatti insieme alla stella del basket si trovava a bordo la figlia Gianna Maria di 13 anni. Insieme a lei altre due ragazzine, compagne di squadra e amiche: Payton Chester e Alyssa Altobelli.

Travolti dallo schianto anche i genitori di Alyssa, John Altobelli di 56 anni e allenatore dell’Orange Coast College e Keri.

Identificata anche Christina Mauer, allenatrice di basket femminile di 38 anni. Poi Sarah Chester mamma della piccola Payton. Il pilota dell’elicottero è stato identificato per ultimo: era Ara Zobayan.