Kim Jong-Un usa l’atomica per difendersi: ‘Pagherà un caro prezzo’

Kim Jong-Un userà l’atomica per difendere il paese in caso fosse necessario. Quest’arma proteggerà la Corea del Nord da qualunque minaccia ostile: ‘Pagherà un caro prezzo’.

Kim Jong-Un userà l’atomica per difendersi dalle minacce esterne, non ci saranno più conflitti e il paese è finalmente al sicuro.

Il dittatore nordcoreano intende proteggere il suo paese a qualunque costo ed è consapevole che l’arma atomica è la risposta più severa a qualunque attacco.

Durante la celebrazione del 67mo anniversario della fine della guerra di Corea ha detto di volersi difendere dalle minacce esterne in qualunque modo: l’atomica è la soluzione.

Consapevole che da ora i conflitti saranno pochi o zero, proprio a ragione dell’arsenale atomico pronto a far fuoco in situazione di necessità, Kim Jong-Un rassicura il paese sulla potenza acquisita.

L’atomica è un asso nella manica che assicura stabilità, sicurezza e assenza di conflitto per il dittatore.

Sa bene che arma mortale possiede: Kim Jong-Un userà l’atomica per difendersi da eventuali minacce future e proteggere il suo paese nel miglior modo possibile annientando i suoi nemici.

Kim Jong-Un e l’atomica: mai più conflitti

Fu spacciato per morto ad aprile a causa di una fotografia sospetta e poche notizie che lo riguardassero.

In primavera la fake news sulla morte di Kim Jong-Un ha lasciato tutti col fiato sospeso: si è scoperto poi che la foto che lo mostrava deceduto era in realtà un’immagine funeraria del padre.

La Nord Corea ha sviluppato delle armi nucleari per detenere la forza assoluta ed evitare altri conflitti.

Kim Jong-Un mette razionalmente in conto di poterla usare in futuro se necessario affinché il suo paese non sia vittima di alcun tipo di minaccia o attacco.

Il leader militare ha dichiarato: ‘Siamo in grado di difenderci di fronte a qualsiasi forma di pressione ad alta intensità e minacce militari di forze imperialiste e ostili’.

Kim Jong-Un ha poi continuato il suo discorso rassicurante: ‘Grazie al nostro affidabile ed efficace deterrente nucleare di autodifesa.’

non ci sarà più una parola come guerra su questa terra

‘La sicurezza nazionale e il futuro del nostro Paese saranno garantiti per sempre’.

Le valutazioni che ha fatto il dittatore nordcoreano sono maturate durante lo stallo negoziale con gli Stati Uniti sullo smantellamento dei piani nucleari e missilistici.

I rapporti con Seul sono ancora molto tesi viaggiando sulla lama del rasoio.

Kim Jong-Un ha dichiarato a chiunque possa avere in futuro atteggiamenti ostili e minacciosi verso il paese: