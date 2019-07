Kate Middleton, svelata la mossa segreta per incastrare il Principe William

Kate Middleton è amata da tutti ma anche lei ha dei segreti e sfodera le sue armi per il marito Principe William. Ma c’è un nuovo dettaglio che ci giunge nuovo!

Quanto è amata dagli inglesi Kate Middleton? Tantissimo. Ma forse non conoscono una manovra segreta, fatta nel silenzio per incastrare il marito.

Kate Middleton futura Regina

Per chi crede nelle favole, la vita della Duchessa non è niente male visti i privilegi, l’amore della gente e dei suoi tre splendidi bambini. Una donna che deve fare i conti con la Regina Elisabetta, non sempre tenera e disponibile, in quanto a Corte non può avere una certa libertà di linguaggio anche se in coppia – si è notato più volte – sembra sempre lei a prendere il comando.

Quello che è certo è che gli inglesi la desiderano come Sovrana dopo Elisabetta II, tanto che salterebbero volentieri il passaggio obbligato da Carlo e Camilla – considerati non idonei per questo ruolo (Elisabetta e Filippo hanno la stessa idea in merito).

Eppure c’è un piccolo segreto che lega moglie e marito, ma per scoprirlo dobbiamo andare indietro nel tempo.

La mossa per incastrare il Principe William

Abbiamo sempre visto William insieme a sua moglie, vivendo ogni tappa del loro amore – dalla crisi, al fidanzamento per poi i tre piccoli di casa. Ma è avvenuto per una mossa del destino o per una mossa di Kate?

L’Express racconta una indiscrezione che fa pensare, infatti Carole Middleton – la mamma della Duchessa – aiutò la figlia a realizzare il suo sogno di Principessa. L’attuale moglie di William avrebbe dovuto frequentare l’Università di Edimburgo, ma la madre l’ha “obbligata” a declinare per una scelta molto più ovvia: l’Unversità di St.Andrews dove studiava il Principe William.

Mamma Carole mise davanti alla figlia i suoi due sogni e le chiese di scegliere per quello che, un giorno, le avrebbe dato molta più soddisfazione. Il resto è storia.