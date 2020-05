‘L’ha umiliata davanti a tutti’ Kate Middleton, il gesto brutale contro Camilla Parker: il video diventato virale

Un gesto che non poteva passare inosservato. Kate Middleton e Camilla Parker in un video diventato in poche ore virale in tutto il mondo

Kate Middleton ha dimostrato sempre di avere un carattere piuttosto forte. Come ogni famiglia che si rispetti, anche in quella reale inglese, c’è tensione e ci sono litigi anche piuttosto vivaci. Non è facile che corra buon sangue tra suocera e nuora e anche in questo caso pare sia così. Scopriamo insieme qual è il gesto incriminato compiuto da Kate Middleton che avrebbe umiliato Camilla Parker Bowles secondo alcuni media inglesi!

Il controverso rapporto tra Kate e Camilla

Tra la bella e amatissima Kate Middleton e la Parker, com’è risaputo, pare proprio non ci sia margine di costruire un rapporto sereno e pacifico. Come riportato anche da Contro Copertina, infatti, secondo alcuni rumors la Duchessa non sarebbe stata favorevole al matrimonio tra William e Kate. Camilla, nello specifico, non avrebbe ritenuto la donna all’altezza del principe, per via delle sue umili origini.

Nonostante siano ormai trascorsi molti anni, sembra che l’ascia di guerra non sia ancora stata sotterrata. A conferma di ciò, un gesto definito dai media inglesi “altamente brutale” compiuto da Kate ai danni di Camilla durante l’incontro con una nobile spagnola.

Il gesto brutale di Kate

Tempo fa, l’Express ha riportato i dettagli di un incontro avvenuto tra Kate, Camilla Parker Bowles e una nobile spagnola: si tratta di Letizia di Spagna in Inghilterra, giunta in UK per interloquire con la famiglia reale. Pare che Kate, durante l’incontro, abbia fatto un gesto molto grave nei confronti di Camilla, che i media inglesi avrebbero appunto definito anche “altamente brutale”.

In quell’occasione, la moglie di Carlo avrebbe tentato più volte di far parte della conversazione in corso tra Kate e Letizia, ma sarebbe stata platealmente ignorata da Kate, come se effettivamente non si trovasse lì in quel momento.

La scena era stata immediatamente catturata da un filmato, in seguito diventato virale su Twitter, che ha fatto letteralmente il giro del mondo, attirando l’attenzione dei media mondiali. Alcuni hanno preso le difese della Middleton, sostenendo che la duchessa di Cambridge fosse semplicemente presa dal suo ruolo e della conversazione e non avesse voluto ignorare Camilla. Altri, invece, non hanno gradito il trattamento nei confronti della Parker Bowles.

Dopo lo scoppio della polemica, il tweet ufficiale è stato cancellato, mentre il video, anch’esso rimosso, è stato salvato da molti utenti e risulterebbe ora custodito gelosamente.