Camilla Parker, l’umiliazione di Kate Middleton: “Un gesto brutale”

Che tra Camilla Parker e Kate Middleton non corresse buon sangue era già noto, ma il gesto brutale della moglie del Principe William non è passato inosservato!

Una faida al femminile quella tra Camilla Parker e Kate Middleton: c’è chi dice sia stata una disattenzione e chi una vendetta vera e propria.

Camilla ha convinto William a lasciare Kate?

Sappiamo bene che all’interno della Famiglia Reale succede di tutto e anche che i media britannici raccontano le loro storie. Ma la faida tra le due donne di corte è cosa nota.

Secondo i media inglesi infatti, sarebbe stata proprio la nuova moglie di Carlo ad insinuarsi nel rapporto tra William e Kate: secondo la Duchessa Kate non era all’altezza del Principe non provenendo da una famiglia ricca e nobile.

Nonostante questo ora le cose sembrano essere cambiate, per lo meno in pubblico, mostrandosi legate e proiettate verso un futuro tutto al femminile.

Il gesto brutale di Kate Middleton

Tempo fa però è emerso un gesto che non è sfuggito agli inglesi, definendolo altamente brutale. Un video su Twitter ha fatto il giro del mondo catturando l’attenzione dei media inglesi e non solo.

Proprio l’Express descrive cosa accaduto durante l’arrivo di Letizia di Spagna in Inghilterra per incontrare i Reali. La moglie di Carlo ha cercato di entrare nel discorso tra Kate e Letizia, ma la stessa è stata ignorata brutalmente – come se non esistesse.

Le opinioni degli utenti si sono divise: sembra infatti che qualcuno pensi sia stata una semplice disattenzione:

“Kate era presa dal suo ruolo e dalla conversazione, non l’ha fatto apposta!”

Mentre per altri è stato proprio architettato per farle fare una figuraccia in pubblico. Mentre il Tweet ufficiale è stato cancellato, altri hanno tenuto il video postandolo sui social.

Kate sarebbe in grado di un gesto del genere? In teoria no, essendo molto attenta all’etichetta e al suo ruolo di futura Regina.