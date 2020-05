Charlotte sospesa dalla scuola, Kate Middleton: una punizione per la piccola di casa, gli inglesi insorgono

Una decisione, quella di Kate Middleton, che non piacerebbe affatto agli inglesi. Charlotte potrebbe non tornare più a scuola

Kate Middleton torna al centro dell’attenzione dei media per una decisione che sta già facendo molto discutere. Questa volta, ad attirare l’attenzione dei media è la decisione che la Duchessa avrebbe preso su Charlotte.

La piccola di casa potrebbe avere una sonora punizione quasi gratuita. Dopo il Coronavirus parecchie cose potrebbero cambiare per i futuri reali e la Principessina potrebbe addirittura finire col perdere un suo diritto. Ma la cosa che fa storcere il naso è il fatto che solo a lei potrebbe essere sottratto. Stiamo parlando della possibilità che la piccolina, dopo il lockdown, non ritorni a casa.

Le paure di Kate Middleton

Secondo le disposizioni del governo inglese, le scuole riapriranno in tutto il Regno Unito il prossimo 1 giugno 2020. La clausura finalmente dovrebbe terminare per i bambini inglesi, chiusi in casa da quando è scoppiata la pandemia.

Ciò potrebbe non valere per la piccola Charlotte, la figlia del Principe William e di Kate Middleton, a causa delle paure e dello scetticismo di quest’ultima. L’emergenza sanitaria continua, infatti, a far paura ai cittadini londinesi e alla royal family, come riportano alcune fonti di palazzo.

Pare che la Middleton nutra seri dubbi relativi alla riapertura delle scuole. In base alle disposizioni, i bambini dell’età di Charlotte dovrebbero tornare a studiare alla Thoma’s Batterea School. Le intenzioni della duchessa, però, appaiono poco chiare, mentre l’opinione pubblica si mantiene sull’attenti.

Rapporto in crisi tra la royal family e le istituzioni

Il Governo britannico ha stabilito che gli studenti delle classi year 1 e year 6, torneranno tra i banchi la prossima settimana. Se Kate impedisse a Charlotte il rientro a scuola, potrebbe scoppiare un vero e proprio caso.

La paura della Middleton potrebbero essere in parte fondate, ma un passo falso metterebbe in cattiva luce la sua autorità come futura Regina.

Come ha rivelato la fonte al Daily Mail:

“Se Charlotte non andrà a scuola, il paese e il Governo si aspettano una lettera da parte dei duchi”.

Una scelta per nulla facile quella di Kate Middleton, che, se scegliesse la sicurezza anziché appoggiare le decisioni di Boris Johnson, potrebbe mettere in crisi il rapporto tra istituzioni e famiglia reale.

La prima a farne le spese dopo questa decisione potrebbe proprio essere Charlotte che si vedrebbe sottratta la possibilità di essere felice come i suoi fratellini. Insomma, proprio in queste ore si deciderà cosa è giusto per lei, per la sua famiglia e per gli inglesi.