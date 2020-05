‘Charlotte dopo la nascita non è in grado di farlo’ Kate Middleton, il dramma per la figlia: il triste destino

‘Charlotte dopo la nascita non è in grado di farlo’ Kate Middleton,...

Amatissima ma anche sempre al centro dell’attenzione pubblica, Kate Middleton, futura Principessa. La duchessa di Cambridge è per molti versi un reale moderno e sta crescendo sua figlia la principessa Charlotte per seguire le sue orme. Tuttavia, una legge inglese obsoleta mette Charlotte in svantaggio rispetto ai suoi fratelli.

Il dramma di Kate Middleton per la piccola Charlotte

Una femminuccia tanto desiderata da Kate Middleton ma anche dal marito, Il Principe William. La principessa Charlotte, cinque anni, si è dimostrata una leader nel fare diverse apparizioni durante l’attuale crisi. Charlotte ha festeggiato il suo quinto compleanno il 2 maggio e in occasione del traguardo Kate ha condiviso una nuova serie di fotografie in cui Charlotte è stata fotografata mentre aiutava a distribuire pacchetti di assistenza ai membri vulnerabili della comunità. In un nuovo scatto, Charlotte guardava direttamente la telecamera con aria fiduciosa.

Anche alla sua giovane età Charlotte sembra adatta alla vita pubblica e ha entusiasmato i fan a Natale. In quell’occasione quando ha abbracciato un membro del pubblico che le ha regalato un fenicottero gonfiabile dopo aver frequentato la chiesa di Sandringham. Tuttavia, nonostante l’apparente talento di Charlotte per la vita reale, è in svantaggio rispetto ai suoi due fratelli Principe George, sei, e Principe Louis, due, a causa di una legge discriminatoria.

La primogenitura maschile esiste ancora nel Regno Unito e significa che i titoli ereditari possono essere passati solo ai figli e non alle figlie. Ciò significa che mentre il Principe Giorgio e il Principe Luigi possono ereditare i ducati dai loro parenti reali maschi in futuro, la Principessa Charlotte non sarà in grado di farlo.

Il motivo di questa discriminazione

La regina tradizionalmente dona ai suoi figli e nipoti il ​​ducato nel giorno del loro matrimonio, ed è così che il principe William e Kate sono diventati il ​​duca e la duchessa di Cambridge. Quando il principe William diventerà re, si prevede che il titolo verrà unito alla corona piuttosto che essere passato al principe George o al principe Louis.

Tuttavia, quando il principe Carlo diventerà re, il principe William erediterà il titolo di duca di Cornovaglia che passerà automaticamente a George quando il principe William diventerà re.

C’è anche la possibilità che il principe Louis possa ereditare il ducato di York dal principe Andrew in futuro perché la primogenitura maschile significa che non può passare a nessuna delle figlie del principe Andrew, la principessa Beatrice, 31 anni, o la principessa Eugenia.

Una campagna chiamata Daughter’s Rights sta lavorando per porre fine alla primogenitura maschile nel Regno Unito e consentire alle figlie di ereditare i pari. Il fondatore dei movimenti, Charlotte Carew Pole, ha spiegato che c’è un caso alla Corte europea dei diritti umani che sfida il governo perché solo i figli possono ereditare i titoli.

Carew Pole ha dichiarato a Express.co.uk:

“È difficile capire come il governo possa continuare a obiettare, esercitando abbastanza pressione su di loro per far vedere che è una questione che non andrà via”.

Poi continua:

“Non importa dove ti trovi nella società, non importa se sei una principessa, non dovrebbero essere consentiti pregiudizi contro le ragazze a favore dei ragazzi.”

In fondo:

“È una legislazione estremamente simbolica ma il Parlamento deve fare come dice e porre fine all’ultima discriminazione di genere sanzionata dallo stato”.

Mentre la principessa Charlotte potrebbe non essere in grado di ereditare un ducato, le leggi sulla successione sono state modificate prima della sua nascita. Nel 2011, le leggi sulla successione sono state aggiornate in modo che i figli e le figlie avessero un uguale diritto al trono.

Ciò significava che quando nacque il Principe Louis, non riuscì a scavalcare la sorella maggiore Charlotte nella linea di successione, ma che rimase al suo posto dietro suo fratello maggiore George. Charlotte è attualmente quarta in fila al trono mentre il Principe Louis è quinto.