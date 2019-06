Kate Middleton lo sgarro a Donald Trump e sua moglie: “Ha rifiutato di farlo”

La moglie del Principe William, Kate Middleton non ha molto in simpatia Donald Trump e sua moglie Melania Trump e il suo rifiuto ha fatto piuttosto rumore

Sembra che Kate, in vista della visita a Buckingham Palace da parte del presidente Americano e sua moglie Melania, voglia stare il più lontano possibile dalla coppia.

Kate, e la visita dei coniugi Trump a Londra

Come annunciato la coppia presidenziale farà visita a Buckingham Palace dal 3 al 5 Giugno, occasione del 75 esimo anniversario dello sbarco degli Alleati in Normandia.

Ma la loro presenza sembra non essere molto gradita! Infatti sembra che Kate Middleton rifiuti di sedersi accanto a Donald e Malenia Trump durante la cena ufficiale che si terrà Lunedì.

A chiarire il perchè di questa scelta è il magazine Amica, riportando un fatto avvenuto nel 2012, ovvero quando Trump ha commentato le foto apparse su Closer di Kate in topless.

Il presidente ha fatto dei commenti molto diretti sul suo account di Twitter:

“Chi non vorrebbe fotografare Kate e farci un po’ di soldi mentre prende il sole nuda! Andiamo Kate!”

Aggiungendo anche:

Può incolpare solo se stessa

Commenti che la moglie di William non ha di certo dimenticato, rifiutando un contatto prolungato con i Trump.

La cena a palazzo ed i Reali presenti

La richiesta della Duchessa a quanto pare è stata accolta e toccherà quindi alla Regina Elisabetta, Carlo e Camilla fare gli onori di casa.

Nonostante anche tra il principe di Galles e Trump non corra buon sangue, infatti lo scorso anno si lui che William rifiutarono di incontrare il presidente Americano a Windsor per una divergenza di opinioni su questioni legate al clima e all’ambiente.

L’unica che non parteciperà alla cena sarà Meghan, che eviterà quindi ogni tipo di contatto con Donald, anche se lei non ha mai nascosto le sue divergenze per la politica del presidente.

La duchessa di Sussex però è considerata assente giustificata, visto che è diventata mamma da poche settimane.