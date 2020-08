Kate Middleton ‘Se William morisse lei finirebbe per..’: il tragico destino della Duchessa

Il Principe William e Kate Middleton, emerge la triste verità: “Se lui morisse prima…”

Una delle coppie reali più amate è, senza alcun dubbio, quella formata da Kate Middleton e il Principe William.

Da molti anni, i fan non vedono l’ora che diventi regina. La Duchessa di Cambridge dovrà attendere ancora un po’ anche se questo potrebbe non accadere mai. Ad oggi, è nota solo la clausola da rispettare in caso di morte di suo marito.

Kate Middleton, la nuova regina?

La moglie del Principe William è nota in tutto il mondo per la sua classe e semplicità. Una donna che difficilmente si lascia immortalare in momenti in cui è ‘fuori controllo‘ e, negli eventi pubblici, indossa sempre uno splendido sorriso. Ad alcuni fan, Kate Middleton ricorda la mamma di suo marito, Diana Spencer, passata alla storia come una donna con un grande cuore. Come è noto, la principessa è venuta a mancare il 31 agosto del 1997 in un incidente stradale a Parigi.

Per questo motivo, i sudditi non vedono l’ora che la Duchessa di Cambridge diventi la nuova regina. Un evento che potrebbe anche non accadere mai. Per quale motivo? Il suo futuro non è ancora chiaro ma è nota la clausola su cosa le accadrebbe in caso di morte del marito.

La clausola

Sussistono ancora dubbi sul fatto che Kate Middleton possa diventare automaticamente regina. A tal proposito, l’esperto in Costituzione Iain MacMarthanne ha dichiarato, all’’Express.Uk :

“C’è un malinteso comune sul fatto che Kate diventerà la Regina Catherine quando William salirà al trono“.

Inoltre, nel caso in cui il Principe William muore prima di sua moglie, si aprono tre scenari: