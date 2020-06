Principe William, lo straordinario regalo di Kate Middleton al marito per il suo compleanno

Principe William, lo straordinario regalo di Kate Middleton al marito per il...

Principe William e l’incredibile sorpresa della moglie Kate Middleton: svelato il regalo per i 38 anni del reale d’Inghilterra

Il Principe William ha compiuto 38 anni il 21 giugno. Il duca di Cambridge sta trascorrendo il suo compleanno in compagnia della famiglia a Norfolk, dove i reali si sono isolati dall’inizio del lockdown.

Per l’occasione, la moglie Kate Middleton ha organizzato una sorpresa straordinaria, scopriamone tutti i dettagli!

Il compleanno del Principe William

Pare che non vi saranno grandi festeggiamenti per il compimento dei 38 anni del Principe William.

Il figlio di Lady Diana e del Principe Carlo ha scelto di trascorrere la giornata in totale serenità senza particolari celebrazioni. Da quando è scattato il lockdown, William potrebbe aver compreso ancor di più il valore della sua famiglia.

Il confidente reale Richard Fitzwilliams ha rivelato a Express.co.uk, però, che i fan della famiglia reale potranno avere prova del regalo organizzatogli dalla moglie Kate.

Il regalo della moglie Kate

In base a quanto rivelato dallo stesso Fitzwilliams, pare che il regalo di Kate per William siano delle fotografie. La duchessa di Cambridge, infatti, avrebbe deciso di scattare lei stessa delle foto durante il sobrio festeggiamento.

“Quello che possiamo aspettarci è una delle cose che non vediamo l’ora vedere in tutti i compleanni reali, le fotografie.”

L’uomo è convinto che i media divulgheranno alcune foto scattate direttamente da Kate.

“Non ci aspetteremmo nulla di particolare per il compleanno di William, ma quello che penso che possiamo aspettarci è una deliziosa fotografia reale raffigurante lui e la sua famiglia scattata da Kate.”

Anche in occasione del compleanno della principessa Charlotte e in quello del principe Louis, la madre ha scelto di fare la stessa cosa. In entrambi gli eventi, infatti, Kate ha divulgato alcune fotografie che aveva scattato personalmente.

La duchessa è una fotografa appassionata e molte foto della sua famiglia sono state scattate da lei.