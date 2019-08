Kate Middleton, il sogno ‘rubato’ come Meghan Markle per diventare mogli di Principi

Kate Middleton, il sogno ‘rubato’ come Meghan Markle per diventare mogli di...

Hanno ‘rubato’ un sogno a Kate Middleton? A quanto pare per diventare la moglie di William ha rinunciato a ciò che voleva veramente. Di cosa stiamo parlando?

Kate Middleton aveva un sogno nel cassetto che ha dovuto accantonare, per scegliere un destino molto più importante. Ma a cosa ha rinunciato?

La strategia per sposare William

Non tutti sappiamo la manovra che c’è dietro al matrimonio da favola con il Principe William. Ma quello che rimane certo è la sua determinazione nel voler entrare all’interno della famiglia Reale inglese.

Per fare questo non ha frequentato l’Università a lei destinata, cambiandola all’ultimo momento per fare in modo che quell’incontro fosse segnato dal destino leggermente disegnato dalla sua mano.

Le cose poi non sono andate subito come desiderato, perchè l’erede al trono ci mise otto anni prima di chiederla in moglie – non prima di averla lasciata in quanto non pronto ad una relazione stabile.

La Duchessa non ha ceduto, ha aspettato e ora è felicemente sposata con il suo William e madre di tre splendidi bambini. Ha dovuto però rinuniciare a molte cose, tra le quali uno dei suoi sogni più grandi.

Il sogno rubato della Middleton

Meghan Markle non è mai stata una nobile ma attrice americana affermata, grazie al suo ruolo di Rachel in “Suits”. Una volta che ha deciso di stare insieme al Principe Harry ha dovuto chiudere tutto il suo passato in una scatola e trasformarsi nella perfetta Duchessa.

Stesso destino è toccato a Kate, seppur in piccolo: in pochi sanno infatti che il sogno più grande della futura Regina fosse la recitazione. Teatro e studi – come si evince dai media tra i quali Express – per una sua visione del futuro verso una carriera diffente da questa.

Ma il destino l’ha portata da un’altra parte e sicuramente così facendo risulta essere ancora più famosa.