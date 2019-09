Kate Middleton, “Voleva abbandonare tutto”: emerge la sconvolgente rivelazione che ha gelato il Palazzo Reale

Kate Middleton, sempre posata e ligia al dovere, ha dei momenti di ribellione. In una circostanza particolare avrebbe voluto andare via di fretta, abbandonare tutto: ma perché?

Come può la moglie dell’erede al trono, Kate Middleton, avere voglia di scappare da tutto e tutti? Una rivelazione ha lasciato gli inglesi stupefatti e senza parole.

La moglie di William amata dal popolo inglese

Da quando William ha messo gli occhi su di lei al College, il popolo inglese l’ha consacrata come “quella giusta” non solo per lui ma anche per portare avanti il Regno della Regina Elisabetta II.

La moglie dell’erede al trono è vista come una donna bella, di classe e che sa sempre comportarsi in ogni occasione: amata e mai criticata, Kate è anche una mamma esemplare di tre figli che cresce con tutto l’amore possibile prendendo come esempio il rapporto con sua madre e quello che Lady Diana ha fatto per i suoi due figli sino a quando ha potuto.

Ma dentro al Palazzo non è tutto rose e fiori, infatti i rapporti con la cognata Meghan Markle sembrano aver incrinato anche quelli con il Principe Harry – una volta molto legati e complici di ogni situazione.

“Voleva scappare” la rivelazione agghiacciante su Kate

Per capire tutto dobbiamo fare un piccolo passo indietro al battesimo del piccolo Archie, il figlio del Principe Harry e Meghan Markle.

Come racconta The Sun, l’esperta del linguaggio Judi James ha analizzato il comportamento di Kate e William e rivelato qualcosa di sconcertante. Nella foto di gruppo si nota tutta la famiglia Reale in posa – manca solo la Regina Elisabetta II – e l’attenzione ricade proprio sulla moglie di William.

Lei è seduta, messa in disparte e decisamente tesa. Un abito riciclato come è solita fare – per dare un messaggio al popolo di attenzione al risparmio – con una posa rispettosa ma che indica il voler fuggire velocemente da quella situazione:

“era pronta a scappare”

La stessa cosa vale anche per il marito, fratello di Harry, con un sorriso tirato e senza alcuna emozione. Che la rottura tra i due fratelli abbia portato a tutto questo?