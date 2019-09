Principe William, “Non mi ha mai trattato come gli altri”: svelato il rapporto tra lui e la madre di Kate Middleton

Principe William, “Non mi ha mai trattato come gli altri”: svelato il...

Il Principe William è sempre molto riservato sui suoi legami, eppure c’è una suocera nella sua vita e finalmente è emerso quale sia il loro rapporto dopo tutti questi anni

Il Principe William ha sofferto e soffre ancora ogni giorno per la perdita della madre, ma c’è anche un altro rapporto alla quale deve far fronte: la madre di Kate Middleton

La favola di William e Kate

Una vera e propria favola che ha dato all’erede al trono inglese la moglie perfetta, che tutti gli inglesi amano. Kate Middleton non è solo una bella donna ma è anche ciò che il protocollo inglese abbia sempre desiderato: rispettosa, elegante, una buona madre e di grande impatto per il popolo.

Il mondo ha sognato quando si sono conosciuti e ha esultato quando – dopo una breve rottura – i due sono tornati insieme e hanno annunciato le nozze. La favola poi si arricchisce con l’arrivo di George, Charlotte e Louis – tre bambini che hanno tutta l’aria di voler diventare protagonisti di questa famiglia Reale (e già in parte lo sono!).

Ma qual è il rapporto con la madre di Kate?

Il rapporto con Carole Middleton

In tantissimi si chiedono come un futuro Re possa andare d’accordo con la suocera, sempre molto presente seppur discreta dinanzi a gossip e giornalisti.

Carole Middleton è sempre stata dalla parte del marito di sua figlia, cercando di incarnare – per quanto possibile – una figura materna in grado di alleviare le sue ferite.

In Carole lui trova la semplicità di sua madre Lady Diana, una donna allegra – ottimista e che lo porta ad essere rilassato come solo da piccolo poteva essere:

“non mi ha mai trattato come gli altri”

La Nbc racconta infatti che i due hanno un rapporto strettissimo, tanto da avere atteggiamenti molto simili di quelli tra una madre e un figlio con gesti di confidenza e grande affetto.

Il segreto di questo legame è discrezione e tanto tanto amore nei confronti di una persona, che loro vedono come un ragazzo adorabile e non come il futuro Re.