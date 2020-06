‘George, scatti di rabbia contro il fratello Louis’: Kate Middleton rivela cos’ha fatto il primogenito contro l’ultimogenito

Principe George e la furia nei confronti del Principino Louis: Kate Middleton ammette la competizione del primogenito

Il primogenito di casa Windsor-Middleton, il Principe George, sembra avere un certo caratterino, che si sta evidenziando nonostante la giovane età.

Dopo l’attacco di gelosia contro la sorella Charlotte avvenuto nel corso del lockdown, torna un episodio furente di George, che questa volta pare si sia scagliato contro Louis. A raccontare i dettagli della furia del Principe George è la stessa Kate Middleton!

L’iniziativa di Kate

Kate Middleton sta contribuendo alla creazione di un giardino in un orfanotrofio. La reale d’Inghilterra si è presentata con un abito midi floreale da 180 sterline di Faithfull The Brand e con delle zeppe da 135 dollari di Russell & Bromley.

La duchessa è giunta giovedì scorso accompagnata da una varietà di piante, per trasformare il patio fuori dalla sala da pranzo. Si sta occupando anche dell’interramento delle piante e in particolare dei girasoli in memoria di un bambino.

A tal proposito, Kate ne ha approfittato per donare a tutti i bambini dell’orfanotrofio dei semi di girasole, per far sì se ne prenda cura e li coltivino.

Proprio in questo contesto si inserisce la furia del Principe George, che questa volta si è scagliato contro il fratellino Louis.

La furia del Principe George

Kate Middleton ha donato i semi dei girasoli anche ai suoi bambini e pare che George e Louis abbiano accolto l’iniziativa della madre con grande entusiasmo:

“I miei bambini si stanno davvero divertendo a coltivare i loro girasoli.”

La duchessa di Cambridge ha anche rivelato che tra i due sia nata una vera e propria competizione per la cura delle piante.

“Louis sta vincendo, quindi George è un po ‘scontroso.”

Sembra, infatti, che la pianta di girasoli di Louis sia più alta di quella di George e che ciò abbia scatenato le ire del piccolo. Sono inevitabili gli scatti di rabbia quando ci sono in casa bambini così piccoli. La competizione è estesa anche all’amore dei genitori, entrambi vogliono essere quelli più amati anche se ignorano che i figli sono amati dai genitori in egual modo.