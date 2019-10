Justine Mattera, senza slip si vede tutto: la foto piccante manda in delirio il popolo del web

Una delle showgirl straniere più apprezzate del Bel Paese è, senza alcun dubbio, Justine Mattera. La sua bellezza e sensualità hanno stregato il pubblico italiano da quando è apparsa per la prima volta sul piccolo schermo. Nota ai telespettatori come moglie, dal 2000 al 2002, di Paolo Limiti, il paroliere e conduttore scomparso nel 2017 e come sosia di Marilyn Monroe. Oggi, continua ha provocare il web con scatti da capogiro proprio come quello pubblicato nelle ultime ore: è senza slip e si vede tutto! ma non tutti hanno apprezzato la foto, ecco perché.

Justine Mattera senza slip

La modella, di origine statunitensi vive e lavora in italia da oltre 24 anni. Per Justin Mattera sembra che il tempo si sia fermato e alla soglia dei quasi 49 mostra sui social un fisico da urlo. La scorsa settimana, la showgirl statunitense ha incantato il popolo del web con uno scatto in cui si mostra in un completino intimo firmato Gianantonio Paladini.

Ma questa volta sembra aver proprio esagerato. Per quale motivo? Su Instagram ha condiviso uno scatto in cui non indossa biancheria intima e l’incidente bollente è dietro l’angolo.

La foto virale sui social

La modella ha condiviso un nuovo post sui social che ha lasciato senza parole i suoi seguaci. Nel dettaglio, Justine Mattera indossa un maglione bianco a collo alto e un paio di stivali country. Ma l’attenzione dei follower si è spostata sulla parte bassa: non indossa slip e la foto ha infiammato il web. Avvolta da strati di di pellicola trasparente, si lascia fotografare su un set che accende ancora di più la fantasia dei fan. Sfondo rosso, l’outfit bianco ed il suo viso d’angelo rendono lo scatto ancora più sensuale. Come sempre, la foto ha fatto un boom di like e commenti ma non è mancato chi si è scagliato contro lei in quanto ha pubblicato una foto troppo spinta.