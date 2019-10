Justine Mattera in intimo trasparente davanti a tutti: lo scatto piccante infiamma i vicini e fan sui social – Foto

Justine Mattera bollente sui social, la sosia di Marilyn Monroe in intimo sul balcone manda i fan in delirio

Justine Elizabeth Mattera in arte Justine Mattera è una delle Showgirl più apprezzate dal pubblico italiano.

Di origine statunitensi vive e lavora in italia da oltre 24 anni, ed è nota al pubblico per essere stata dal 2000 al 2002 la moglie di Paolo Limiti, il paroliere e conduttore scomparso nel 2017, e la sosia della celebre Marilyn Monroe.

L’ex Primadonna del Bagaglino, nelle ultime ore ha provocato i fan con uno dei suoi ultimi scatti in lingerie. Scopriamo di più.

Justine Mattera piccante sul balcone, la showgirl manda i vicini in delirio

Nonostante i suoi 48 anni, la showgirl statunitense naturalizzata italiana, vanta un corpo da urlo. Frutto di tanto allenamento, mostra a quest’età un fisico scultoreo e tonico da fare invidia ad una ventenne.

In uno dei suoi ultimi scatti social, la Mattera si mostra seducente fasciata di un completino intimo firmato Gianantonio Paladini. Uno scatto in bianco e nero, giochi di luce e vedo non vedo che mettono in risalto il suo corpo mozzafiato.

In posa sul balcone, il suo riflesso è vivo anche sui vetri delle finestre. Di sicuro qualche vicino che per caso si è avvicinato alla propria veranda, visibile in lontananza ha potuto godere di un panorama senza eguali.

I fan in delirio dopo lo scatto bollente

Justine Mattera, molto seguita sui social vanta oltre 330mila follower, i quali dopo l’ultimo scatto sono rimasti folgorati.

La foto ha subito ottenuto migliaia di like e commenti, e stuzzicato le fantasie degli utenti che non hanno potuto che fare apprezzamenti alla bellissima attrice. Ecco cosa si legge tra i commenti:

‘la tua sensualità in queste foto è esplosiva! Fantastica’

e ancora chi è quasi invidioso dei suoi ‘dirimpettai’:

‘Pensavamo ai tuoi dirimpettai…. quegli appartamenti costeranno una fortuna’

Ecco lo scatto che ha fatto impazzire il web: