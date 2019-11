‘Non indossa le mutandine’ Justine Mattera solleva le gambe: lo scatto bollente infiamma il web

Justine Mattera senza veli su Instagram, gli scatti mandano in visibilio il popolo del web «Sembra non ci sia mutanda!»

Una delle showgirl straniere più amate e seguite del nostro Paese è, senza alcun dubbio, Justine Mattera. Ha raggiunto la notorietà in italia come sosia di Marilyn Monroe e per la sua storia d’amore con Paolo Limiti, conduttore milanese scomparso nel 2017. Nella vita è un’attrice, conduttrice, cantante e influencer. Sui social non manca mai di condividere scatti che lasciano i suoi follower a bocca aperta proprio come è successo con gli ultimi: senza veli lascia poco spazio all’immaginazione.

Justine Mattera senza veli su Instagram

Classe 1971, Justine Mattera è considerata una delle donne più desiderate del nostro Paese. La 48 enne americana è molto attiva sui social dove non manca mai di condividere con i suoi seguaci scatti da capogiro. La showgirl statunitense, naturalizzata italiana, vanta un corpo da urlo frutto di tanto allenamento.

La conduttrice e attrice americana sa perfettamente come catturare l’attenzione dei suoi follower. Questa volta sembra aver proprio esagerato: è distesa sul divano ma il gioco di luce crea un allusione ottica e sembra proprio che non indossi slip.

La foto virale sui social

L’ultimo scatto pubblicato da Justine Mattera ha incantato i suoi follower. Per quale motivo? La showgirl americana è distesa su una poltrona con gambe nude alzate e con le mani in bocca. La foto in bianco e nero è stata accompagnata dalla seguente didascalia:

“Legs eccetera. Mentre riposo la spalla, faccio le gambe.”

Tuttavia, ai fan più maliziosi non è sfuggito un dettaglio piccante: pare, infatti, che la Mattera non indossi biancheria intima. Questo è il dubbio dei numerosi seguaci che hanno commentato lo scatto.

La Mattera come sempre fa strage di like, commenti e condivisioni. D’altronde, con un corpo come il suo è inevitabile.