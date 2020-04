Si sdraia e le mutandine si abbassano troppo, Justine Mattera incanta i fan sui social

Justine Mattera sensuale su Instagram: l’ultimo scatto della showgirl americana in mutandine stuzzica la fantasia dei seguaci

Le sue abitudini quotidiane sono radicalmente cambiate ma di certo non è mutata la sua voglia di stupire i fan. Justine Mattera continua ad incantare i follower con scatti in cui si mostra in una veste decisamente sensuale. Non molte ore fa,infatti, la showgirl americana ha condiviso un nuovo post su Instagram che ha infiammato il web: indossa solo l’intimo.

Justine Mattera sensuale su Instagram

E’ uno dei volti più amati della televisione italiana degli anni ’90. Justine Mattera è riuscita a conquistare una grande fetta di pubblico non solo per il suo talento ma anche per la sua immensa bellezza. Negli anni, la sua popolarità si è spostata sui social ed in particolare su Instagram dove è solita condividere non solo gli attimi della sua vita quotidiana ma anche scatti di nudo artistico che mandano in delirio il popolo del web.

La showgirl statunitense è riuscita nuovamente a lasciare i suoi ammiratori senza parole.

L’ultimo scatto è da capogiro

La modella e showgirl statunitense surriscalda la temperatura sul famoso social. Per quale motivo? Justine Mattera ha condiviso un nuovo post su Instagram in cui si mostra in una veste decisamente bollente.

Nel dettaglio, è stesa sul divano ed indossa una maglia bianca e con indosso degli slip in lycra di colore azzurro. Come sempre, l’ex moglie di Paolo Limiti ha collezionato un boom di like e commenti, non poteva essere altrimenti. Eccone alcuni:

“Che bella gnocca sei ancora 👏👏👏” “Stupendamente stupenda 😍”

Le sue curve fanno perdere il fiato a tutti i suoi fan. Basta guardarla per finire nella stessa spirale d’incanto.

