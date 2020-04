L’intimo troppo trasparente tra le gambe, Justine Mattera manda in tilt il web

L’intimo troppo trasparente tra le gambe, Justine Mattera manda in tilt il...

Justine Mattera, il body trasparente lascia poco spazio all’immaginazione: l’ultimo scatto della showgirl statunitense manda in delirio il popolo del web

La sua straordinaria sensualità trapela anche dai numerosi scatti condivisi sui social. Come spesso accade, Justine Mattera riesce a catturare l’attenzione dei suoi follower con foto a dir poco mozzafiato. La showgirl americana, infatti, è molto attiva sul suo account Instagram che vanta oltre 400 mila follower sempre pronti ad inondarla di complimenti. In queste ultime ore, ha condiviso una bellissima foto che la ritrae con un body trasparente che lascia ben poco spazio all’immaginazione.

Justine Mattera indossa un body trasparente

Correvano gli anni ’90 quando Justine Mattera è riuscita a conquistare milioni di italiani come sosia di Marilyn Monroe e successivamente come valletta di numerosi programmi di successo della televisione italiana. Dopo anni sotto i riflettori, la sua popolarità si è spostata sui social ed in particolare sul suo account Instagram che vanta oltre 400 mila follower.

La showgirl statunitense sa come catturare l’attenzione dei suoi seguaci con foto decisamente bollenti. Non molte ore fa, ha condiviso uno scatto in cui traspare tutta la sua femminilità, fan in delirio.

Lo scatto che infiamma il web

Un nuovo scatto artistico ha lasciato i fan senza parole. Nel dettaglio, Justine Mattera ha condiviso una foto che la ritrae con un body bianco trasparente che lascia ben poco spazio all’immaginazione.

Ecco alcuni commenti dei fan: «Sei veramente uno splendore di donna! Speriamo che tu venga valorizzata al 100%. Buona giornata!»

E ancora:

“Ma la gente è fatta per parlare,oltre ad essere una donna stupenda hai anche una grande intelligenza che ti permette di valutare e andare avanti senza alcun problema P.S. resti una gno**a da paura!»

