Justine Mattera pubblica il video super sensuale incinta di 3 mesi: fan senza parole

Torna al centro dell’attenzione mediatica Justine Mattera, con l’ultimo video caricato su Instagram, che vi mostriamo in esclusiva.

La showgirl non ce la fa a rimanere in silenzio e rivela alcuni segreti mai confessati, che riguardano anche il mondo dello spettacolo.

La sua vita professionale era stata messa a rischio, ma ora Justine ha ottenuto la sua rivincita. Il video è una bomba!

Justine Mattera è inattiva da molto tempo come showgirl televisiva. Di recente, è riuscita a conquistare, invece, un ruolo rilevante nell’ambito del ciclismo:

“Nella mia carriera non ho mai puntato sullo sport, ma adesso credo che sia invece uno dei miei punti più forti.”

La donna si è distaccata completamente da quel mondo fatto di copertine satinate e lustrini e ha optato per una vita più semplice, tra lo sport e gli affetti familiari.

Attualmente è impegnata anche con la scrittura di un libro per Cairo Editore, dove rivelerà tutti i segreti della sua vita.

Alcuni di questi li ha anticipati nel post che ha pubblicato poche ore fa e che ha sconvolto i suoi fan.

Il materiale caricato da Justine è un video, che risale ai tempi in cui lavorava al Bagaglino.

In allegato al filmato, una verità choc:

“Qua ero incinta di 3 mesi di mia figlia, Vivienne. Per non perdere il lavoro non avevo detto niente a nessuno.”