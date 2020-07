Manila Nazzaro, chi è la conduttrice fidanzata di Lorenzo Amoruso?

Chi è Manila Nazzaro, scopriamo insieme tutti i dettagli relativi alla vita privata e professionale della conduttrice radio ed ex Miss Italia

Scopriamo insieme tutti i segreti di Manila Nazzaro!

Chi è Manila Nazzaro

Nasce il 10 ottobre del 1977, sotto il segno zodiacale della Bilancia, a Foggia, in Puglia. Fin da piccola coltiva la passione per il mondo dello spettacolo: oggi è una presentatrice tv di successo, ma è entrata in questo settore in qualità di modella.

Nel 1999, la Nazzaro vince la fascia e la corona di Miss Italia: grazie a quest’esperienza si spalancano per lei le porte del mondo dello spettacolo.

Oltre che in tv, la donna lavora anche in teatro e per ben tre anni ha preso parte ad alcune opere teatrali. La Nazzaro è stata anche tra le showgirl di punta de Il Bagaglino, lo storico programma condotto da Pippo Franco, fino a quando nella sua vita non è entrata anche la radio.

Dal 2018, conduce in radio #SocialCorner su RTL 102.5, e dallo stesso anno anche Pane, amore e Zeta su Radio Zeta. Nel 2020 parteciperà alla nuova edizione di Temptation Island assieme al compagno, Lorenzo Amoruso.

Vita privata e curiosità

Per quanto riguarda la vita sentimentale della conduttrice, è stata impegnata con il calciatore Francesco Cozza: i due si sono conosciuti nel 2001 e dopo quattro anni hanno deciso di convolare a nozze. Nel 2017, però, hanno deciso di divorziare.

La coppia ha messo al mondo due figli: Francesco Pio Cozza e Nicolas Cozza.

Di recente, la donna ha raccontato di aver scoperto che l’ex marito aveva un’altra famiglia, mentre stava con lei. Adesso, però, la conduttrice sembrerebbe aver ritrovato la felicità assieme all’ex calciatore Lorenzo Amoruso.

La Nazzaro è molto attiva sui social, in particolar modo su Instagram, dove posta tantissime foto relative alla sua vita professionale e a quella privata. Nel 2014 ha rivelato di essere affetta da morbo di Basedow.