Justine Mattera glutei nudi: lo zoom mostra tutto, la showgirl esagera sui social

Il saluto in perizoma è più sensuale che mai: Justine Mattera infiamma la rete con il suo ultimo scatto social

Non smette mai di stupire i suoi follower. La sua bacheca social mostra una serie di nudi artistici che inevitabilmente stuzzicano la fantasia dei fan.

Non molte ore fa, Justine Mattera ha pubblicato un nuovo post da capogiro: il saluto in bicicletta con indosso un perizoma manda in delirio i fan.

Justine Mattera, il saluto in perizoma

Sono passati circa 26 anni da quando Justine Mattera è apparsa per la prima volta sul piccolo schermo. Sin da subito, la showgirl statunitense ha conquistato il cuore di milioni di italiani non solo per il suo talento ma soprattutto per la sua immensa bellezza. Su Instagram è solita condividere scatti davvero seducenti che lasciano ben poco spazio all’immaginazione. In uno degli ultimi, la modella si mostra con indosso solo un cardigan sbottonato e un paio di slip (per vedere la foto cliccate su questo link).

Ad ogni modo, l’ex moglie di Paolo Limiti sa perfettamente come catturare l’attenzione dei suoi seguaci e ci è riuscita anche in queste ore con uno scatto da censura.

La showgirl super provocante sui social

La sua sensualità trapela dai numerosi scatti condivisi su Instagram. Non molte ore fa, Justine Mattera ha condiviso una nuova foto che ha lasciato tutti senza respiro. Per quale motivo?

La showgirl statunitense si mostra alle spalle e in bici ma un dettaglio bollente non è passato inosservato: indossa un perizoma che mette ben in mostra il suo lato B da urlo. Sullo sfondo Alassio, località di mare dove la modella sta trascorrendo qualche giorno di relax insieme alla sua famiglia. Ecco il post che ha mandato in visibilio il popolo del web: