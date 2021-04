Jorge Lorenzo, carriera e vita privata del campione della MotoGp

Jorge Lorenzo si è ritirato alla fine della stagione 2019 dalla Motogp dopo aver vinto 5 titoli mondiali.

Jorge Lorenzo nasce a Palma di Maiorca il 4 maggio 1987, sotto il segno del toro. Le moto hanno sempre fatto parte della sua vita fin da bambino, all’età di 4 anni, nel 1991, infatti, Jorge già correva nel campionato di mini cross.

A soli 4 anni Jorge Lorenzo aveva già iniziato la sua carriera agonistica

Successivamente dal 1993 al 1995 lo spagnolo è stato protagonista sempre in mini cross ma nel campionato delle Baleari dove si è laureato 3 volte campione del mondo.

Grazie alle sua abilità, inoltre, a soli 13 anni viene abilitato per correre nel campionato nazionale di velocità grazie ad una deroga della Federazione Motociclistica Spagnola. Nel corso della sua carriera, inoltre, ha avuto modo di correre per le più importanti moto in circolazione: Honda, Yamaha e Ducati.

Ancora oggi il mondiale del 2015 è ricordato da molteplici appassionati

Il primo titolo in Motogp è arrivato nel 2006 nella 250, ripetendosi anche l’anno successivo. Anche nella massima serie però il pilota lascerà il segno vincendo i mondiale del 2010, 2012 e quello del 2015 che ancora oggi viene discusso fra gli appassionati.

Quell’anno, infatti, fu quello della sua consacrazione e della rivalità con Valentino Rossi e Marc Marquez con cui si è giocato il titolo iridato sino all’ultima gara. Lorenzo, inoltre, ha concluso la sua attività agonista nel 2019 nel gran premio di casa, a Valencia.

Per quanto riguarda la vita privata del 5 volte campione, non si è mai saputo molto. Tutto ciò che sappiamo è che l’atleta avrebbe avuto una presunta relazione con la schermitrice italiana Rossella Fiamingo.

Non sono mancate, infine, anche le partecipazioni televisive come quella avvenuta a Le Iene nell’edizione 2021 con lo scherzo molto divertente ad opera dell’ inviato Niccolò Torrielli che ha fatto leva proprio sulla grande passione del campione per le auto sportive.