Paulo Dybala: carriera, vita privata e curiosità sul giocatore della Juve

Nel 2014 Antonio Conte provò a naturalizzare italiano Dybala ma quest’ultimo rinunciò per giocare per l’Argentina.

Paulo Bruno Exequiel Dybala, questo il nome completo del calciatore, è nato a Laguna Larga il 15 novembre 1993. La sua famiglia non è originaria del sud America, suo nonno, per esempio, è di origini polacche, arrivò in Argentina solo durante la Seconda Guerra Mondiale.

Dybala dedica ogni suo goal al padre scomparso nel 2008

Persino la nonna materna del giocatore non è argentina ma bensì di un paese in provincia di Napoli. Proprio grazie a queste origini l’ex commissario tecnico della Nazionale, Antonio Conte chiese a Dybala di giocare per l’Italia. Il calciatore però rifiuto sentendosi legato all’Argentina.

In più interviste Dybala, inoltre, ha dichiarato di dovere tutto a suo padre, scomparso nel 2008 per un tumore. Il sogno di quest’ultimo, infatti, era vedere uno dei suoi tre figli sfondare nel mondo del calcio.

A soli 18 anni Dybala onora il desiderio del padre venendo ingaggiato dall’Instituto De Cordoba, ma la vera fortuna per l’attaccante arriverà poco dopo, nel 2012, quando arriverà in Italia per giocare nel Palermo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SpazioJ (@spazioj)

Il talento dell’attaccante esplode in Italia fra le file del Palermo

Dopo ottime prestazioni coi rosanero l’argentino attira l’attenzione della Juventus che punta forte sul suo talento arrivando ad offrirgli un contratto di 5 anni dal valore totale di 32 milioni di euro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝙿𝙰𝚄𝙻𝙾 𝙳𝚈𝙱𝙰𝙻𝙰 (@dybala.6)

Dybala è ancora oggi in forze alla squadra torinese dove indossa l’ambita maglia numero 10 appartenuta ad Alessandro Del Piero, conquistata grazie a goal pesanti come la doppietta in Champions League contro il Barcellona.

Dybaka: vita privata e curiosità

L’attaccante, inoltre, ha avuto una vita movimentata anche in fatto di amore essendo stato per circa tre anni con Antonella Cavalieri con alti e bassi.

Attualmente il giocatore è fidanzato con la cantante argentina Oriana Sabatini: con la compagna ha condiviso lo scorso anno la quarantena dovuta alla positività al Covid.

L’artista è figlia e nipote d’arte: i genitori sono gli attori Osvaldo Sabatini e Catherine Fulop, mentre la zia è la tennista Gabriela Sabatini.