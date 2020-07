Johnny Depp: ‘Ha fatto cacca nel nostro letto’, le vergognose accuse in tribunale

Johnny Depp sta affrontando il processo per diffamazione con Amber Heard, rivelando disgustosi particolari del matrimonio: “Ha defecato nel letto!”

Johnny Depp sta affrontando il processo per diffamazione con Amber Heard, sua ormai ex moglie, parlando anche del loro matrimonio. Ha rivelato durante la prima udienza dei particolari a dir poco disgustosi e scioccanti.

La donna lo aveva denunciato per violenze che poi si sono rivelate del tutto inventate dalla donna. L’attore per tutelare la propria reputazione, che è tutto in periodo Me Too, ha deciso di citato in giudizio il tabloid britannico “Sun”, oltre al suo direttore che l’ha definito un “picchiatore di donne”.

La prima udienza del processo

Amber Heard ha dato la sua testimonianza, parlando di una relazione malata, ricca di violenze psicologiche, fisiche, litigi, abuso di droga e alcool. Johnny Depp però non è rimasto in silenzio ed ha risposto all’ex moglie texana, raccontando con dovizia di particolari della rottura e del periodo precedente definendolo come

“incredibilmente infelice”

I particolari orridi della relazione

I particolari raccontati sono scioccanti e alcuni del tutto disgustosi. Amber Heard è stata protagonista di un comportamento del tutto squilibrato. Gli eventi raccontati sono stati moltissimi, tutti descritti in modo completo ma l’ultimo ha lasciato di stucco tutti i presenti.

Johnny Depp è arrivato in ritardo alla festa per il trentesimo compleanno dell’attrice. La punizione è stata delle peggiori:

“Ha defecato nel nostro letto e poi incolpato il nostro cane”.

Si tratta di una situazione al limite, surreale raccontata in modo molto particolareggiato da Johnny Depp. Quest’episodio che è stato l’ultimo di una lunghissima serie che hanno portato anche alla violenza fisica, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il tenebroso attore dopo questa punizione, decise di porre fine al matrimonio e di chiedere il divorzio.

Questo ha rischiato di far terminare la carriera dell’attore in pieno periodo Me Too, perché la Heard lo denunciò per violenza domestica, accuse che si sono rivelate false.