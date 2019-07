Johnny Depp, attore molto amato non solo in America, ha dovuto ammettere di aver subito delle violenze. Il suo volto è stato addirittura ustionato

L’attrice di Aquaman, presente al Festival di Giffoni a raccontare dei suoi trascorsi in quanto vittima di abusi domestici. Nello stesso momento, la testata The Hollywood Life lancia la bomba, svelando la notizia che vede una nuova accusa mossa da Johnny Depp.

Il celebre attore ha infatti parlato di un ennesimo abuso, subito dopo l’aggressione da parte della donna che lo avrebbe portato ad avere un occhio nero. Parole dure, quelle di Depp, che dipingono un’immagine tutt’altro che idilliaca di Amber Heard, oltre la sua faccia da angelo.

Johnny Deep non sta vivendo un buon momento della sua vita personale

Johnny Deep quest’anno sarà presente al Festival di Venezia con Waiting for the Barbarians. Un periodo d’oro per l’attore, professionalmente parlando. Un po’ meno per quel che riguarda la sua vita personale: pare, infatti, che l’ex moglie gli abbia bruciato il viso, spegnendogli una sigaretta sulla guancia.

La notizia è stata anche lanciata da The Blast, il quale ha pubblicato anche l’istantanea privata di Deep a riprova di quanto affermato.

L’aggressione risalirebbe al 2015. Motivo scatenante della rabbia, stando alle testate, sarebbe stato il confronto che l’attrice avrebbe avuto con il legale di Johnny Depp, nel quale si accennava ad un accordo post-matrimoniale che l’attore avrebbe siglato poco dopo.

Interviene il legale di Johnny Deep

Secondo il racconto del legale di Johnny Deep, Amber Heard:

“Lo ha seguito, aggredendolo verbalmente”.

E, scesa di sotto, al bar, iraconda, gli avrebbe lanciato contro la prima bottiglia, mancando, fortunatamente, l’obiettivo. Subito dopo gli avrebbe gettato addosso anche la seconda, quella che, secondo la precisa documentazione, lo avrebbero ferito al dito.

Insomma, pare proprio che l’attore se la sia vista davvero molto brutta!