John Travolta ‘Ha perso la sua battaglia contro il cancro’: lo straziante addio sui social alla moglie

Grave lutto per John Travolta: dopo la perdita di suo figlio Jett all’età di 16 anni nel 2009, ha perso anche sua moglie Kelly Preston per una grave malattia.

Lo straziante messaggio di addio dell’attore commuove il web.

Uno degli attori più amati del panorama cinematografico internazionale è, senza alcun dubbio, John Travolta. L’attore è stato protagonista di numerose pellicole di successo che l’hanno consacrato sul grande schermo ma la sua vita privata è segnata da due perdite. Nel 2009, ha perso suo figlio Jett all’età di 16 anni mentre era in vacanza Bahamas ( per approfondire questa notizia, clicca su questo link).

Dopo undici anni da allora, è giunta una drammatica notizia che riguarda l’attore: è venuta a mancare sua moglie, all’età di 57 anni.

In queste ore si è spenta, all’età di 57 anni, l’attrice e modella statunitense Kelly Preston. La moglie di John Travolta lottava da due anni contro un tumore al seno. La notizia è stata diffusa sui social dall’attore,con il quale era sposata da 29 anni, con un commovente messaggio di addio:

«È col cuore pesante che vi informo che la mia bellissima moglie, Kelly, ha perso la sua battaglia contro il cancro al seno. Kelly ha combattuto con coraggio, sostenuta dall’amore e dal conforto di molti. Io e la mia famiglia saremo grati in eterno ai dottori e alle infermiere dell’MD Anderson Cancer Center di Houston, e di tutti i centri medici che ci hanno aiutato, nonché ai suoi molti amici e cari che sono stati al suo fianco. L’amore e la vita di Kelly saranno ricordati per sempre.»

Ha poi aggiunto:

«Mi prenderò un po’ di tempo per stare con i miei figli, che hanno perso la loro madre, quindi perdonatemi in anticipo se non ci sentirete per un po’. Ma state certi che sentiremo il vostro amore nelle settimane e nei mesi che abbiamo davanti. Con tutto il mio affetto, JT».

