‘Trovato morto in bagno’ John Travolta: il lutto devastante, lo straziante ricordo sui social

John Travolta ricorda il figlio morto sui social: il messaggio nel giorno del suo compleanno commuove il web

Perdere un figlio è un dolore che strazia l’anima, un evento che viene definito da i genitori ‘innaturale’. Nel 2009, John Travolta e sua moglie Kelly Preston hanno perso prematuramente Jett all’età di 16 anni. Oggi è un giorno speciale per la coppia e hanno deciso di ricordare loro figlio con scatti che hanno commosso il web.

John Travolta: il ricordo sui social

Sono trascorsi undici anni da quel tragico evento che ha cambiato per sempre la vita di John Travolta e Kelly Preston. Il 2 gennaio 2009, durante una vacanza insieme alla famiglia alle Bahamas, il giovane perse improvvisamente la vita. Nel dettaglio, il suo corpo fu ritrovato dai genitori all’interno del bagno del resort in cui soggiornavano. I sanitari, giunti sul posto, non poterono fare altro che costatarne il decesso.

Nonostante siano passati tanti anni da quel drammatico evento, il ricordo di Jett è ancora vivo nei cuori delle persone che lo amavano. La coppia, in occasione del compleanno del loro figlio, hanno condiviso sul web un messaggio di auguri per lui.

I messaggi per Jett

Il 13 aprile Jett avrebbe compiuto 28 anni. Per questo giorno speciale, John travolta ha condiviso su Instagram una bellissima foto in bianco e nero che lo ritrae sorridente insieme a suo figlio, accompagnata dal seguente messaggio (continua dopo il post):

“Buon compleanno Jett, ti vogliamo bene”

si legge sul profilo Instagram dell’attore. Mentre la moglie, anche lei ha condiviso un tenero scatto che la ritrae insieme a Jett:

Gli scatti condivisi dall’attore e sua moglie hanno inevitabilmente commosso il popolo del web.

