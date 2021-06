Jo Squillo senza reggiseno, il VIDEO al mare è bollente: ‘Che gn**ca!’

L’ex naufraga ha mostrando le sue curve al mare senza vergogna. Jo Squillo dimostra di avere ancora un corpo da urlo.

Una donna bellissima Jo Squillo che non ha nulla da invidiare alle colleghe più giovani. Nell’ultimo video caricato sui social la showgirl si spoglia e mostra le sue grazie appena coperte dalle mani.

Jo ha conquistato tantissimi fan negli anni grazie alla sua esuberanza e al suo talento nella danza.

Jo Squillo si denuda sui social

Un video che mostra le sue rotondità senza coperte solo dalle mani: Jo Squillo, un’icona della sensualità, dimostra di avere ancora un fascino irresistibile.

La showgirl 58enne ha esordito nel mondo della musica nel genere punk rock. Ha poi però cambiato rotta dirigendosi verso la dance pop: il suo brano più celebre? Sicuramente ‘Siamo donne’, una sorta di inno delle donne viste per secoli solo come oggetti di piacere.

Tanti i suoi successi televisivi come Il gioco dell’oca e il Festival di Castrocaro, come conduttrice.

Oggi è una delle icone anni 80 che fanno ancora rumore come la collega Sabrina Salerno. La vediamo spesso in programmi sia Mediaset che Rai in cui non esita mai a dire la sua su argomenti di attualità.

Jo, la clip sui social è bollente

La showgirl si è concessa qualche ora di relax al mare. Ha voluto però provocare i fan con un video decisamente bollente in cui si mostra intenta a fare il VIDEO seminuda.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jo Squillo Official Page (@jo_squillo)



La Squillo sa ancora come essere una bomba sexy. I commenti audaci infatti non sono mancati.