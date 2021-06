Un corpo come il suo è il sogno di ogni donna. Sabrina Salerno in vacanza non può fare a meno di condividere con i fan la sua bellezza.

E’ stata per anni un’icona di bellezza e ancora oggi vanta di essere una delle donne più desiderate di Italia. Sabrina Salerno sa sempre come riuscire a catturare l’attenzione sui social e anche in Tv esibendo bellissimi outfit che mettono in evidenza le sue sinuosissime curve.

Avere 53 anni e non sentirle e nemmeno dimostrarli: Sabrina ha un corpo che anche alcune 20enni potrebbero invidiarla. Il suo ultimo scatto al mare parla da solo.

Sabrina Salerno il costume ha un buco tutto sul lato A: si vede tutto

Le star italiane come lei amano lanciare tendenze. Sabrina Salerno, questa volta, ha voluto mostrare un costume intero decisamente bollente.

L’attrice e cantante ha indossato, infatti, per la sua vacanza nella bellissima Portofino, meta frequentata da tantissimi VIP, un costume decisamente molto audace ma che lei può tranquillamente permettersi.

Il costume in questione infatti sembra strappato sul davanti: un buco che lascia libera visione alle abbondante grazie della Salerno.

Sabrina più presente in TV

Negli anni scorsi Sabrina è praticamente sparita dal piccolo schermo dove prima era molto presente grazie a film e spettacoli in cui si esibiva come cantante. Grazie ad alcuni programmi però, come quello di Papi e di Carlo Conti sulla Rai, Sabrina sta tornando alla ribalda spolverando la sua notorietà.

I più nostalgici però non l’hanno mai dimenticata e sui social hanno continuato a seguirla anche perché Sabrina regala spesso scatti molto bollenti.

L’ultimo la ritrae proprio al mare con un outifit che lascia partire l’immaginazione.