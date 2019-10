Jasmine Carrisi nella bufera ‘Linguaggio scurrile sui social’: la figlia di Loredana Lecciso criticata dai suoi followers

Jasmine Carrisi figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, per l’ennesima volta al centro della bufera per il suo linguaggio scurrile sui social. L’ennesima ‘volgare’ provocazione della figlia del cantante di Cellino San Marco

Jasmine Carrisi è la figlia nata dalla relazione tra Al Bano e la showgirl Loredana Lecciso.

La ragazza, appena 18enne, è molto seguita sui social, ove con i suoi post ‘provocatori’ e spesso volgari, viene di continuo bersagliata.

Un linguaggio ‘troppo sboccato per la sua età’, tale che molti utenti addirittura si vergognano per Al Bano, perchè credono si senta in imbarazzo per i suoi atteggiamenti e modi spesso inappropriati.

Il post ‘scurrile’ di Jasmine Carrisi

Nelle ultime ore la figlia di Al Bano è ritornata al centro delle polemiche a seguito del suo ultimo post pubblicato sui social.

Lo scatto in cui appare ‘esageratamente truccata’ per la sua età, è seguito da una didascalia alquanto ‘pittoresca’ per il gergo utilizzato che è proprio al centro delle critiche:

‘Venti chiamate perse, non mi incu** nessuno’

Scrive Jasmine Carrisi. Il post ha ottenuto subito centinaia di commenti, da parte degli utenti i quali la definiscono come una ragazzina troppo volgare, asserendo che così facendo ‘non arriverà molto lontano’. Ecco cosa si legge tra i commenti:

‘Volgarissima come tua madre!!!!’

poi chi si rivolge ironicamente al cantante di Cellino San Marco:

Complimenti Albano ha fatto un bel lavoro

e ancora:

‘Sei una bella ragazza ma con questo linguaggio volgare perdi un sacco di punti’

Loredana Lecciso difende Jasmine dagli haters

In una delle sue ultime interviste a ‘Lei‘, Loredana Lecciso, difende a spada tratta la figlia spesso al centro delle polemiche. Ecco cosa rivelò poco tempo fa alla nota rivista:

‘Si tratta di una piccola percentuale di persone per fortuna. Non per fortuna di mia figlia, sia chiaro. Ma per loro stessi. Perché a me fanno tanta tristezza. Non mi fanno rabbia’

poi ha aggiunto, che Jasmine fortunatamente sa valutare bene la fonte degli attacchi e che dunque, ciò nonostante non ‘fa un dramma’ per le parole a lei rivolte:

‘è molto brava nel valutare e nel discernere la fonte dell’attacco. Jasmine è capace di ponderare qualsiasi messaggio le arrivi senza farne un dramma perché identifica chi vuole colpirla e non se ne fa un problema’

Ecco l’ultimo post della figlia di Al Bano al centro delle critiche degli Haters: