‘Labbra come canotti e zigomi rifatti’ Jasmine Carrisi in primo piano, la foto della figlia di Loredana Lecciso bersagliata dagli haters

Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso è stata duramente criticata sui social: ” Che tristezza, le labbra già gonfiate”

Dalla relazione tra il cantante pugliese e la showgirl sono nati Jasmine e Bido. La giovane, così come i suoi genitori, è molto seguita sui social. Spesso però le sue foto finiscono nel mirino degli haters che non fanno altro che criticare il suo viso. Per quale motivo?

Jasmine Carrisi critiche dal web

La figlia di Loredana Lecciso e Al Bano è seguitissima sui social. Spesso ama condividere foto o stories della sua vita quotidiana con i suoi seguaci. Jasmine Carrsi è nota al pubblico non solo per avere genitori famosi ma anche per la sua bellezza e soprattutto per il suo talento. Dal papà ha ereditato una bellissima voce. Di recente, ha dimostrato di essere anche una bravissima attrice, presto debutterà sul grande schermo nella pellicola in costume ‘La dama e l’ermellino’ nel ruolo di Isabella D’Aragona.

In queste ore, Jasmine Carrisi ha condiviso un nuovo scatto che, come accade spesso, è stato duramente criticato dai cosiddetti Leoni da Tastiera. C’è chi non smette di criticare il suo viso che sostenendo che probabilmente la giovane ha ceduto a qualche ritocchino estetico.

I commenti su Instagram

Gli haters che si sono precipitati a commentare lo scatto criticano la scelta di sottoporre la ragazza, appena 17 enne, a qualche piccolo ritocco. Nel dettaglio, un utente afferma che Jasmine Carrisi ha già le labbra gonfiate come un canotto e gli zigomi rifatti:

“Che tristezza, le labbra già gonfiate come un canotto e gli zigomi rifatti. Il colmo della madre, anche lei rifatta solo gli occhi sono di Al Bano”

Jasmine, indipendentemente dai cattivi commenti che si possono leggere sotto alle sue foto, è una ragazza con grande fascino, aspetto ereditato da sua mamma.